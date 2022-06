NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Henry Winkler a été poussé dans des malles, mutilé par des chiens et chassé d’une collision à une intersection de North Hollywood sur « Barry » de HBO. Et il profite de tout.

L’acteur, qui a fait sa marque en tant que graisseur Fonzie dans la sitcom « Happy Days » des années 70, a le temps – et l’entraînement – ​​de sa vie en tant que professeur de théâtre blasé Gene Cousineau dans la comédie noire.

Il partage la vedette Bill Hader, qui joue un tueur à gages à loyer modique du Midwest qui a été embauché pour exécuter un tube sur un acteur en herbe à Los Angeles. En 2018, Winkler a remporté son tout premier Emmy pour le rôle.

Mais alors que la saison 3 se termine ce week-end, avec une quatrième déjà approuvée par le réseau, le joueur de 76 ans a déjà beaucoup à faire. Il a récemment rejoint TikTok, tout cela grâce à sa petite-fille, et compte déjà 1,3 million de followers. Et en mai, Celadon Books a annoncé que les mémoires de la star devraient tomber en 2024.

Winkler a travaillé sur plusieurs livres précédents, dont « I’ve Never Met An Idiot On The River: Reflections on Family, Photography, and Fly-Fishing » et les séries pour enfants « Here’s Hank » et « Alien Superstar », pour lesquelles il a collaboré. avec Lin Olivier.

Quant à la relation de Winkler avec le casting de « Happy Days » ? Son représentant a déclaré : « Henry a une relation merveilleuse avec de nombreux membres de la distribution. Il est le parrain des enfants de Ron Howard. Quand Henry a été honoré par le Festival du film israélien lors d’un déjeuner à Los Angeles le mois dernier, Anson Williams et Don Most surpris Henry de fêter avec lui. »

Pendant ce temps, Winkler a parlé à Fox News Digital de son rôle physiquement exigeant dans « Barry », de ce que c’était que de filmer à nouveau sur la même scène que « Happy Days », et s’il essaierait sa veste Fonz pour ses abonnés TikTok.

Fox News: Cette saison de « Barry » a été très physique pour vous. Vous avez même été mutilé par des chiens.

Henri Winkler : Je pense qu’il y avait 32 chiens.

Fox News: Comment était-ce pour vous ?

Winker : OK, entre toi et moi ? Je me suis lié d’amitié avec chacun de ces chiens. Je suis une personne chien. Je ne suis pas une personne à chat. J’ai embrassé chacun de ces chiens. J’ai survécu. Le costume n’a pas survécu, mais moi, en tant qu’être humain, oui… Il y a une scène qui arrive dans le final. Si c’est la façon dont je me souviens de l’avoir fait et que cela apparaît comme ça à l’écran, ce pourrait être l’une des scènes les plus intenses que j’ai jamais faites de toute ma carrière.

Fox News: Encore plus intense que de se faire mutiler par 32 chiens ?

Winker : Se faire mutiler par 32 chiens était une partie de plaisir.

Fox News: On dit que « Barry » est probablement l’une des meilleures choses que vous ayez faites dans votre carrière. Pourquoi?

Winker : Tout d’abord, il est incroyablement original. C’est étonnamment écrit. Il y a une expression, « Si ce n’est pas sur la page, ce n’est pas sur la scène. » Ces deux hommes, Alec [Berg] et facture [Hader], ainsi que leurs amis écrivains, sont tout simplement incroyables. Chaque fois que vous lisez [the script]Vous êtes surpris.

Fox News: Il a également été rapporté que vous avez tourné une partie de « Barry » au même stade que vous avez filmé « Happy Days ». Ramenez-nous à ce jour de tournage. Comment était-ce?

Winker : Ainsi, dans la dernière scène de la saison 2, nous sommes sur la scène 19 des studios Paramount. C’est la partie la plus occidentale du studio. C’est au bout de Gower Street. C’était autrefois Desilu, la scène même où Lucy [of « I Love Lucy »] a développé la technique à trois caméras, Stage 19. C’est là que nous avons fait « Happy Days » pendant 10 ans. Et maintenant, ils ont construit ma chambre dans un coin. C’est là que je me réveille et que je réalise : « Oh mon Dieu, c’est Barry Bergman qui l’a fait. »

Fox News: C’est incroyable que vous fassiez partie de l’histoire de la télévision de toutes ces différentes manières.

Winker : C’est étonnant. Cela ne m’échappe pas. Je suis extrêmement reconnaissant d’être en ce moment, de vivre cette vie.

Fox News: Vous avez collaboré avec toutes sortes de talents incroyables. Comment avez-vous travaillé aux côtés de Bill Hader ?

Winker : Maintenant, vous devez également inclure Alec Berg car ces deux gars sont très différents. Ils sont la crème de la crème dans leur genre. Mais Bill Hader est absolument la définition du mot brillant. Il est cinéphile. Il est passionné. Il est généreux. Il est strict. C’est un improvisateur. Si quelque chose ne semble pas correct à ce moment-là, il le réparera sur place.

Fox News: Vous avez été occupé par d’autres moyens. Vous êtes entré dans TikTok à la demande de votre petite-fille. Comment ça se passe?

Winker : Pendant les vacances, on se retrouve en famille. Nous sommes maintenant le clan Winkler Weitzman, qui compte 14 membres. Alors nous sommes tous ensemble. Manger, ouvrir des cadeaux. Ma petite-fille Indya a dit : « Papa, tu dois faire un TikTok. » Elle s’occupe ensuite de la musique. Elle installe ensuite la caméra. Et maintenant, deux années de suite, nous avons créé des TikToks ensemble. La dernière comprend sa sœur Lulu et mon petit-fils aîné Ace. Et puis j’ai fait deux TikToks avec notre nouvelle petite-fille, qui a sept mois, Francis Jone. Quand elle est née, j’ai écrit une chanson pour elle et je lui ai chanté, « The Apple Song ». Et l’un de nos TikToks est « The Apple Song ».

Fox News: Vous voyez-vous bientôt modéliser l’une des vestes Fonz pour vos abonnés TikTok?

Winker : Ah, tu sais quoi ? C’est une très bonne question. Non, je n’y ai même jamais pensé !

Fox News: Eh bien, il y a une idée de contenu si vous en avez besoin.

Winker : C’est le cas et je vous en remercie.

Fox News: Et il y a plus. Il a été annoncé que vous avez un mémoire qui sort. Pouvez-vous vous rappeler ce moment où vous avez réalisé que vous vouliez vous asseoir et écrire l’histoire de votre vie ?

Winker : J’ai un agent incroyable, un agent littéraire. Elle s’appelle Esther Newberg. Elle est une centrale électrique d’un être humain. Elle dirige ICM Literary depuis des années. Mon fils, Max, qui va produire et diriger une émission à HBO et m’a demandé d’être là, m’a dit: « Papa, tu devrais vraiment écrire des mémoires. Je crois vraiment que tu devrais écrire des mémoires. » Et je n’ai jamais pensé que je devrais écrire un mémoire.

J’ai dit un jour à Esther : « Max n’arrête pas de dire que je devrais écrire des mémoires. N’est-ce pas fou ? Elle a dit : « Avez-vous votre téléphone portable avec vous ? » J’ai dit: « Oui. » C’était vendredi. Lundi, elle m’a dit que mes mémoires devaient être écrites en 2024… Cela n’est jamais venu de « Hé, je pense que je vais écrire des mémoires. » Tout ce que je pense, c’est qu’est-ce que j’écris maintenant ?

Fox News: Eh bien, voici une question qui pourrait peut-être susciter des idées pour votre premier brouillon si vous n’avez pas déjà commencé – Qu’est-ce qui vous a permis de continuer en tant qu’artiste?

Winker : Joie. Autrement dit – la joie. J’adore mon travail … [But] vous savez quoi? J’étais juste chez Katz [in New York City], et il y avait une jeune femme du nom d’Olivia qui avait 12 ans. Nous avons discuté de la raison pour laquelle être dyslexique n’est pas gênant… C’était incroyable. Je ne peux pas vous dire combien de fois les gens m’écrivent et me disent : « Comment me connais-tu si bien ? quand ils lisent mes livres. C’est un compliment incroyable. Parce que je n’ai fait qu’écrire ce que je sais, ce qui signifie que nous sommes tous pareils. Et si nous sommes tous pareils, nous devrions vraiment nous amuser.

Fox News: Et en tant qu’acteur jouant un coach d’acteur, quel est le plus grand conseil que vous donneriez à un artiste en herbe en 2022 ?

Winker : Je ne donnerais pas de conseils en tant que Gene parce qu’il s’en fiche tant que vous avez de l’argent. Mais pour un vrai conseil ? Détente, concentration. Ces deux mots vous emmèneront plus loin que vous ne pouvez l’imaginer. Quand j’étais jeune et que je faisais des pièces de théâtre – nous parlons d’études supérieures – je n’étais tellement pas détendu que je transpirais. J’avais besoin de deux ensembles de costumes. En 1975, pendant que je tournais « Happy Days », j’ai fait un téléfilm. Mon premier téléfilm était avec Sissy Spacek, « Katherine ». Tout d’un coup, pendant ce moment sur le plateau, je me suis juste retiré et détendu un peu. J’ai arrêté de transpirer. La transpiration n’avait rien à voir avec la chaleur. Cela avait à voir avec les nerfs qui faisaient des heures supplémentaires.

Fox News: C’est un conseil qui pourrait s’appliquer à tous les types de professions.

Winker : C’est vrai. C’est absolument la vérité parce que tout est lié. Saviez-vous que pour être un bon pêcheur à la mouche, quand on pêche la truite, il faut faire exactement cela ? Vous devez vous concentrer sur la volée et vous devez vous détendre pour être prêt. Vous avez un quart de seconde pour poser l’hameçon avant que le poisson ne se rende compte que ce n’est pas réel.

Fox News: On ne sait pas où votre personnage Gene ira dans la saison 4. Mais s’il réussit, où espérez-vous que son voyage ira ?

Winker : J’espère qu’il court moins !

Fox News: Pour votre bien, n’est-ce pas ?

Winker : Ouais vraiment. A trois heures du matin, courant dans les ruelles de Burbank. Je l’ai fait tellement de fois que l’équipage m’a finalement applaudi.

La finale de la saison 3 est diffusée dimanche à 22 h. L’Associated Press a contribué à ce rapport.