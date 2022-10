Henry Thomas célèbre l’héritage de “ET l’extra-terrestre” alors que le film célèbre son 40e anniversaire

Henry Thomas, qui a joué le rôle d’Elliott Taylor dans “ET l’extra-terrestre”, a partagé ses réflexions sur l’héritage du film emblématique de 1982 alors qu’il marque son 40e anniversaire.

L’acteur de 51 ans a déclaré à Good Morning America qu’il était “très fier” d’avoir fait partie du film bien-aimé réalisé par Steven Spielberg.

“Je pense qu’il a un thème universel de compassion et d’amitié et de nourrir ces choses, donc je pense que cela parle de notre nature très humaine”, a-t-il déclaré.

Thomas a également noté que “c’est une histoire très personnelle” pour chacun de ses téléspectateurs.

Dans le film de science-fiction, Elliott, 10 ans, se lie d’amitié avec “ET”, un extraterrestre qui se retrouve bloqué sur Terre. Avec l’aide de ses amis et de sa famille, Elliott aide finalement ET à s’échapper du gouvernement et à retourner sur sa planète natale.

Le film a été un succès instantané au box-office lors de sa première en juin 1982 et est devenu le film le plus rentable de l’année. Le film a également été acclamé par la critique et a remporté neuf nominations aux Oscars, dont quatre.

Thomas a déclaré à GMA que connaître la célébrité du jour au lendemain à un si jeune âge était un “sentiment étrange”.

“Je ne l’avais pas vu venir, et puis soudain tu es célèbre et tu n’es plus anonyme”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que je savais vraiment comment gérer ça très bien.”

Thomas a déclaré au point de vente que les prochaines années étaient “assez écrasantes” et pendant un certain temps, il a estimé qu’il n’était connu que pour son rôle d’Elliott.

Le natif du Texas a ensuite joué dans d’autres films bien connus, notamment “Legends of the Fall”, “All the Pretty Horses” et “Gangs of New York”. Au cours des dernières années, il est apparu dans des émissions de Netflix, notamment “The Haunting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” et “Midnight Mass”.

Bien qu’il ait d’abord essayé de se distancer de “ET”, Thomas a déclaré qu’il en était venu à apprécier son impact durable.

Cependant, il a rappelé que ses trois enfants étaient déçus lorsqu’ils l’ont vu pour la première fois dans le film familial chéri.

“Je pensais qu’ils seraient beaucoup plus impressionnés. Je suppose que je l’avais construit dans ma tête, mais la réalité était qu’ils le regardaient comme n’importe quoi d’autre”, a déclaré Thomas. “Je suis célèbre pour eux en tant qu’adulte, pas en tant qu’enfant.”

Thomas a déclaré à GMA qu’il était impressionné par la mise en scène de Spielberg, en particulier “à quel point il était concentré sur la narration de l’histoire”.

“Il a parlé pendant toute la performance et vous a donné des notes à la volée – à tel point que j’ai pensé pouvoir entendre sa voix quand j’ai vu le film pour la première fois dans les salles”, a-t-il plaisanté.

“Je pensais qu’ils ne l’avaient pas retiré du son, mais c’était mon imagination.”

Thomas s’est souvenu d’avoir rencontré le réalisateur pour la première fois lorsqu’il a auditionné pour “ET”. L’acteur a dit que c’était excitant pour lui quand il était enfant car il était un “grand fan” du film d’action et d’aventure de Spielberg de 1981 “Les aventuriers de l’arche perdue”.

“Je voulais être Indiana Jones quand j’avais 10 ans”, a-t-il déclaré.