Henry Slade exclu du match d’ouverture des Six Nations d’Angleterre contre l’Écosse avec blessure | Actualités du rugby à XV

Le joueur masculin le plus capé d’Angleterre, Ben Youngs, se dit ravi d’un nouveau départ sous Steve Borthwick alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Écosse dans les Six Nations

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a confirmé le retrait d’Henry Slade de son équipe de 36 joueurs pour le match d’ouverture des Six Nations contre l’Écosse.

Slade s’est retiré de l’équipe en raison d’une blessure à la hanche subie lors du match des Exeter Chiefs contre Castres, avant le camp d’entraînement de la semaine dernière, et n’a pas suffisamment récupéré pour être disponible pour la sélection.

Slade, ainsi que Courtney Lawes, seront au camp d’Angleterre cette semaine pour poursuivre leur cure de désintoxication.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a choisi son équipe

Jamie George a été nommé dans l’équipe et continuera de travailler à travers ses protocoles de retour au jeu gradués. Anthony Watson a également été rappelé suite à une blessure.

L’Angleterre ouvrira sa campagne des Six Nations cette année lorsqu’elle affrontera l’Écosse lors du match de la Calcutta Cup à Twickenham samedi.

“C’est une semaine très importante pour nous alors que nous nous préparons pour notre premier match contre l’Ecosse”, a déclaré Borthwick.

“Nous savons que l’Ecosse est une excellente équipe avec une excellente équipe d’entraîneurs dirigée par Gregor Townsend. C’est une équipe stable qui est ensemble depuis longtemps et qui a dominé ce match ces dernières saisons.

“Ils viendront à Twickenham pleins de confiance.

“Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. L’équipe s’est entraînée très dur la semaine dernière et est prête à repartir cette semaine.

“Nous avons hâte de courir à nouveau à Twickenham devant nos incroyables supporters.”

L’équipe complète d’Angleterre est confirmée comme suit :

ATTAQUANTS

Ollie Chessum (Tigres de Leicester, 5 sélections)

Dan Cole (Tigres de Leicester, 95 sélections)

Ben Curry (Sale Sharks, 1 sélection)

Alex Dombrandt (Arlequins, 9 sélections)

Tom Dunn (Bath Rugby, 3 sélections)

Ben Earl (Saracens, 13 sélections)

Ellis Genge (Bristol Bears, 43 sélections)

Jamie George (Saracens, 72 sélections)

Joe Heyes (Tigres de Leicester, 7 sélections)

Jonny Hill (Sale Sharks, 19 sélections)

Nick Isiekwe (Saracens, 8 sélections)

Maro Itoje (Saracens, 62 sélections)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 14 sélections)

David Ribbans (Northampton Saints, 3 sélections)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections)

Sam Simmonds (Exeter Chiefs, 18 sélections)

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 56 sélections)

Mako Vunipola (Saracens, 74 sélections)

Jack Walker (Arlequins, non plafonné)

Jack Willis (Toulouse, 6 sélections)

DOS

Owen Farrell (Saracens, 101 sélections)

Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections)

Ollie Hassell-Collins (Irlandais de Londres, non plafonné)

Dan Kelly (Tigres de Leicester, 1 sélection)

Ollie Lawrence (Bath Rugby, 7 sélections)

Max Malins (Saracens, 14 sélections)

Joe Marchant (Arlequins, 13 sélections)

Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection)

Cadan Murley (Arlequins, non coiffé)

Fin Smith (Northampton Saints, non plafonné)

Marcus Smith (Arlequins, 17 sélections)

Freddie Steward (Tigres de Leicester, 17 sélections)

Manu Tuilagi (Sale Sharks, 50 sélections)

Jack van Poortvliet (Tigres de Leicester, 7 sélections)

Anthony Watson (Tigres de Leicester, 51 sélections)

Ben Youngs (Tigres de Leicester, 121 sélections)