Henry Slade et Henry Arundell reviennent dans l’équipe anglaise des Six Nations ; Tom Curry toujours absent, Courtney Lawes en cure de désintoxication | Actualités du rugby à XV

Le centre Henry Slade a été appelé dans l’équipe anglaise des Six Nations après avoir été blessé à la hanche

Henry Slade et Henry Arundell sont revenus dans l’équipe anglaise des Six Nations après avoir été blessés, mais Tom Curry reste absent et Courtney Lawes continue sa cure de désintoxication.

Les modifications apportées à l’équipe de Steve Borthwick interviennent après leur décevante défaite au premier tour face à l’Écosse à Twickenham samedi.

Le centre des Exeter Chiefs Slade avait été blessé à la hanche, tandis que l’arrière irlandais de Londres Arundell avait été absent après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au pied.

Curry, troisième ligne des Sale Sharks, reste absent en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que l’attaquant expérimenté des Northampton Saints Lawes est au camp, mais n’est pas nommé dans l’équipe alors qu’il continue de soigner une blessure au mollet.

L’ailier Cadan Murley (Harlequins) et le centre Guy Porter (Tigres de Leicester) ont été libérés de l’équipe.

L’Angleterre affrontera l’Italie au deuxième tour des Six Nations dimanche à Twickenham, après que les Azzurri aient poussé durement la France, championne en titre, lors du week-end d’ouverture lors d’une défaite 29-24.

L’équipe anglaise de 36 joueurs des Six Nations

Attaquants (20) : Ollie Chessum (Leicester Tigers, 6 sélections), Dan Cole (Leicester Tigers, 96 sélections), Ben Curry (Sale Sharks, 2 sélections), Alex Dombrandt (Harlequins, 10 sélections), Tom Dunn (Bath Rugby, 3 sélections), Ben Earl (Saracens, 14 sélections), Ellis Genge (Bristol Bears, 44 sélections), Jamie George (Saracens, 73 sélections), Joe Heyes (Leicester Tigers, 7 sélections), Jonny Hill (Sale Sharks, 19 sélections), Nick Isiekwe ( Saracens, 9 sélections), Maro Itoje (Saracens, 63 sélections), Lewis Ludlam (Northampton Saints, 15 sélections), David Ribbans (Northampton Saints, 3 sélections), Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections), Sam Simmonds (Exeter Chiefs , 18 sélections), Kyle Sinckler (Bristol Bears, 57 sélections), Mako Vunipola (Saracens, 75 sélections), Jack Walker (Harlequins, non capé), Jack Willis (Toulouse, 6 sélections).

Dos (16): Henry Arundell (London Irish, 3 sélections), Owen Farrell (Saracens, 102 sélections), Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections), Ollie Hassell-Collins (London Irish, 1 sélection), Ollie Lawrence (Bath Rugby, 8 sélections) , Max Malins (Saracens, 15 sélections), Joe Marchant (Harlequins, 14 sélections), Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection), Henry Slade (Exeter Chiefs, 52 sélections), Fin Smith (Northampton Saints, non plafonné), Marcus Smith (Harlequins, 18 sélections), Freddie Steward (Leicester Tigers, 18 sélections), Manu Tuilagi (Sale Sharks, 50 sélections), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 8 sélections), Anthony Watson (Leicester Tigers, 52 sélections), Ben Youngs (Tigres de Leicester, 122 sélections).

Greenwood : le combo Smith-Farrell n’est pas le plus grand souci de l’Angleterre | ‘Moments difficiles’

Will Greenwood pense que l’Angleterre doit revenir à la sélection de centres spécialisés et d’un demi-mouche, mais affirme que des problèmes plus larges autour du jeu offensif devraient être au centre des préoccupations.

La décision du nouvel entraîneur-chef Steve Borthwick de continuer à déployer le capitaine Owen Farrell à l’intérieur du centre avec Marcus Smith à l’ouvreur a fait l’objet d’un examen minutieux après la défaite 29-23 contre l’Écosse lors du match d’ouverture des Six Nations samedi à Twickenham.

L’ancien centre anglais préférerait voir un spécialiste au n ° 12, bien qu’il reconnaisse que les options sont limitées suite à la décision de Borthwick d’abandonner Manu Tuilagi, et avec le duo de milieu de terrain Henry Slade et Elliot Daly tous deux écartés en raison d’une blessure avec 21 ans. Dan Kelly, star des Leicester Tigers.

Cependant, parler à Sky Sports NouvellesGreenwood a ajouté qu’il estimait que la plus grande préoccupation concernait le travail que Borthwick et l’entraîneur d’attaque Nick Evans devaient faire pour encourager les joueurs à ne pas se tenir loin de la ligne défensive adverse lorsqu’ils étaient à l’offensive.