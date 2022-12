Henry Slade et Dave Ewers battent Exeter contre Bath

Bath a signé Finn Russell avec un salaire à sept chiffres pour la saison prochaine et cette défaite étroite dans le Devon a souligné exactement pourquoi ils tenaient à décrocher le demi-volant écossais révolutionnaire. Avec un peu plus de créativité et d’ambition, les visiteurs auraient pu rentrer chez eux pour Noël avec un résultat à savourer mais, finalement, il leur manquait la finition meurtrière pour empêcher les Chiefs de remporter une septième victoire consécutive dans ce match.

Dire qu’il y avait un manque de paillettes festives saupoudrées sur le plan de jeu unidimensionnel dominé par les coups de pied de Bath serait un euphémisme, leur approche tactique si limitée que Russell est probablement mieux avisé de ne pas regarder les faits saillants. En toute honnêteté, les tactiques suffocantes de Johann van Graan ont poussé une équipe soulagée des Chiefs jusqu’au bout, mais il sera fascinant de voir à quel point son nouveau meneur de jeu sera autorisé lorsque ce dernier arrivera enfin au Rec.

On ne peut qu’espérer que l’international écossais a réussi à persuader son nouveau patron qu’un peu plus de flair et d’innovation seraient mutuellement bénéfiques. Omar Mouneimne, l’entraîneur de la défense d’Exeter, connaît bien Van Graan d’Afrique du Sud et estime que lui et Russell se rencontreront quelque part au milieu. “Johann est un bon personnage, il a de bonnes valeurs et je pense qu’ils trouveront un juste milieu auquel ils croient tous les deux. Il a fait venir Finn parce qu’il sait qu’ils doivent évoluer. Il ne ferait pas venir Finn pour l’étrangler.

Les partisans de Bath, sur cette preuve, souhaiteront que Russell puisse être parachuté immédiatement dans leur équipe. Les détails les plus fins de ce jeu décevant seront oubliés avant le début des ventes du Boxing Day et la première mi-temps, en particulier, a été une montre désespérément difficile. Non pas que les chefs s’en soucient indûment. Ils sont de retour dans la moitié supérieure du tableau de la Premiership, les essais de Dave Ewers et Henry Slade maintenant leur série de succès ininterrompus sur leurs adversaires du West Country depuis 2019.

Si Bath avait remporté une victoire à la fin, Exeter n’aurait pas pu se plaindre trop fort. Après avoir mené 20-10 au début du dernier quart-temps, ils ont permis à Bath de revenir dans la compétition via un essai à bout portant de Neil Annett et ont connu plus de quelques frousses tardives avant qu’un dernier roulement sur leur propre ligne ne refuse aux visiteurs quoi que ce soit de plus que un point de bonus perdant.

Bath, qui a perdu un Tom Dunn hébété, leur capitaine, a très tôt joué à peine au rugby, mais a de plus en plus réussi à dicter le rythme d’un jeu qui atteignait rarement de grands sommets de sophistication. Sam Underhill, en forme après une longue mise à pied, a profité d’une heure énergique au front de taille et, avec son aide, les visiteurs ont frustré, pressé et étouffé Exeter avec leur solidité défensive, leur force autour des franges et une poursuite décente.

Dave Ewers célèbre après qu’Exeter se soit accroché à la victoire. Photographie : Michael Steele/Getty Images

La première mi-temps a été particulièrement laborieuse. Non content de le saboter dans les nuages ​​​​de leur propre moitié, les visiteurs ont même choisi de donner un coup de pied à 25 mètres de la ligne d’essai d’Exeter, cherchant clairement à éviter le concours rapide et en plusieurs phases dans lequel les Chiefs se spécialisent. Pour quiconque élevé sur le rugby offensif à indice d’octane élevé de Bath dans les années 1980, cependant, c’était quelque chose de décourageant.

Il s’agissait d’une mi-temps stop-start, dominée territorialement par les hôtes, dont l’intervalle d’avance était pleinement mérité. Bien que Bath ait marqué le premier essai par l’intermédiaire de Joe Cokanasiga, grâce à un tap-down soigné d’un Orlando Bailey bondissant, les attaquants des Chiefs étaient d’humeur déterminée et rien n’a pu arrêter les Ewers récemment prolifiques à bout portant après 16 minutes.