Henry Silva, la dernière star survivante de “Ocean’s Eleven”, est décédé à 95 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Henry Silva, l’acteur rugueux et dur avec plus de 100 apparitions au cinéma, est décédé cette semaine. Il avait 95 ans.

Silva, connu pour ses rôles dans “The Manchurian Candidate” et “Ocean’s Eleven”, entre autres, est décédé mercredi au Motion Picture and Television Country House and Hospital de Woodland Hills, en Californie, a confirmé un membre de la famille.

Scott Silva, le fils d’Henry, a déclaré à Variety que son père était décédé de causes naturelles.

Le «lourd» d’Hollywood a joué aux côtés de certains des meilleurs de l’industrie alors que son jeu d’acteur prolifique et son look dur l’ont conduit dans des rôles majeurs s’étalant sur des décennies.

PAT SAJAK RÉVÈLE QU’IL PEUT QUITTER “LA ROUE DE LA FORTUNE” APRÈS LA SAISON 40 : “LA FIN EST PROCHE”

L’acteur a joué dans “Ocean’s Eleven” aux côtés de Dean Martin, dont la fille a initialement annoncé la mort de Silva dans une déclaration louant son talent.

“Nos cœurs sont brisés par la perte de notre cher ami Henry Silva, l’un des hommes les plus gentils, les plus gentils et les plus talentueux que j’ai eu le plaisir d’appeler mon ami”, a tweeté Deana Martin. “Il était la dernière star survivante du film original Oceans 11.”

UNE FEMME CALIFORNIENNE DISPARUE TROUVÉE MORTE ; CHLOE LE CHIEN RETROUVÉ EN TOUTE SÉCURITÉ ET RÉUNI AVEC SA FAMILLE APRÈS UNE TEMPÊTE MAJEURE

Le natif de New York a abandonné l’école à l’adolescence dans les années 1940, mais a été accepté à l’Actors Studio et a poursuivi une illustre carrière d’acteur aux États-Unis et en Europe.

Le rôle révolutionnaire de Silva est survenu dans les années 1950 lorsqu’il a joué le rôle d’un trafiquant de drogue dans “A Hatful of Rain” avant de rejoindre deux des films emblématiques de Frank Sinatra au cours de la décennie suivante : “Ocean’s Eleven” et “The Manchurian Candidate”. Il a également joué dans “Johnny Cool” en 1963 et “Le retour de M. Moto” en 1965.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les années 1970 de Silva furent encore plus occupées puisqu’il décrocha des rôles de premier plan dans “Milan Caliber 9” (1972), “Manhunt” (1972) et “The Boss” (1973), ainsi que des titres européens dont “Cry of a Prostitute”, d’Umberto Lenzi. “Presque humain”, “Manhunt in the City” et “Free Hand for a Tough Cop”, “Weapons of Death” et “Crimebusters” de 1979, a rapporté Variety.

Dans les années 1980, il fait des apparitions avec Burt Reynolds dans “Sharky’s Machine” (1981), Chuck Norris dans “Code of Silence” (1985) et Steven Seagal dans “Above the Law” (1988).

La dernière apparition de Silva au cinéma a été le remake de “Ocean’s Eleven” en 2001, dans lequel il a fait une apparition.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.