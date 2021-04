Thierry Henry a salué une semaine « historique » dans la lutte contre le racisme suite à la condamnation du policier Derek Chauvin aux États-Unis et à la décision du football anglais de boycotter les réseaux sociaux pendant trois jours pour sa gestion de la haine et de la discrimination.

Henry, qui a quitté les médias sociaux en mars en raison du manque d’action contre l’intimidation et le harcèlement, a déclaré que les gens réalisaient le pouvoir qu’ils avaient pour influer sur le changement.

« C’est ce que j’espérais quand j’ai annoncé que je quittais toutes les plateformes et c’est ce dont je parlais – la force du peloton, » Henry a écrit dans sa chronique dans le soleil.

«Le football anglais sortant des réseaux sociaux est une déclaration puissante.

« Si John Smith de Portsmouth et Steve Jones de Liverpool ne sont pas satisfaits, les entreprises seront: » OK, cool « .

« Ils ne se soucient pas de moi non plus. Ils ne se soucient pas des individus. Ils se soucient des grandes entreprises qui vont être en colère contre eux. »

Le football anglais, y compris les clubs de Premier League et de Super League féminine, a annoncé samedi qu’ils ne publieraient pas sur les réseaux sociaux pendant trois jours.

Des joueurs de haut niveau tels que Marcus Rashford et Lauren James de Manchester United, l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling et le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold ont rapporté avoir été victimes d’abus racistes sur les plateformes de réseaux sociaux.

Thierry Henry a quitté les réseaux sociaux en mars. Photo de Michael Reaves / Getty Images

Le volume croissant d’incidents a incité les instances dirigeantes et les ligues du football anglais à écrire à Twitter et Facebook en février, exigeant une application plus stricte des réglementations anti-discriminatoires.

Henry a ajouté que la réaction des fans à la Super League européenne avait permis aux gens de mieux comprendre le pouvoir qu’ils détenaient.

« Je pensais que si nous le faisions tous ensemble, vous mettriez les gens dans une situation où ils doivent répondre – tout comme ce qui s’est passé avec l’ESL », a-t-il déclaré.

« Maintenant, regardez – tout le football anglais n’est pas content de vous. Les plateformes de médias sociaux – qu’avez-vous à dire?

« Les fans de football, partout dans le monde, réalisent le pouvoir que nous pouvons avoir si nous nous réunissons tous, quel que soit le problème. »

Henry a également félicité Patrick Bamford de Leeds United qui, interrogé sur l’ESL, a déclaré qu’il espérait que tout le monde pourrait s’unir de la même manière sur des questions plus importantes comme le racisme.

« Il n’avait pas à évoquer la question du racisme, il aurait simplement pu aborder la question de la Super League », a ajouté Henry.

« J’ai pensé: » Ce n’est pas votre communauté, mais j’ai l’impression que cela vous affecte, Pat Bamford, et que cela affecte le football. «

« En ce moment, le football anglais représente quelque chose de plus que le football, plus que d’avoir une bonne ligue. »