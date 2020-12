JACKSONVILLE, Floride: Derrick Henry a couru 215 verges et deux touchés, sa meilleure performance en cinq voyages dans sa région natale, et les Titans du Tennessee ont dominé Jacksonville 31-10 dimanche et ont remis aux Jaguars une 12e défaite consécutive.

C’était le quatrième match de Henry avec au moins 200 verges et deux scores, établissant un record de la NFL qu’il détenait auparavant avec les membres du Temple de la renommée Jim Brown, Barry Sanders et LaDainian Tomlinson.

Henry a également dépassé le cap du siècle pour le neuvième match consécutif sur la route, le laissant un peu moins que la marque NFL établie par Sanders au cours des saisons 1996 et 1997.

Profiter d’une grande performance à environ 40 km de sa ville natale de Yulee était quelque chose de nouveau pour Henry. Il n’avait pas atteint les trois chiffres en se précipitant dans aucun de ses quatre matchs précédents à Jacksonville. Il n’a réussi que 13 verges en tant que recrue en 2016, suivi de sorties de 92, 57 et 44 verges devant ses amis et sa famille.

Il n’avait même pas besoin d’une demie complète pour surpasser toutes ces sorties dimanche contre les Jaguars (1-12).

Henry a récolté 170 verges en 17 courses dans les 30 premières minutes, y compris un touché de 36 verges. Il a ajouté une course de 47 verges au début de la troisième alors que les Titans (9-4) commençaient à se retirer.

Le Tennessee a marqué 17 points en moins de quatre minutes au cours des deuxième et troisième trimestres. Après le premier score de Henrys, les Titans ont forcé un botté de dégagement et se sont rapidement mis en position pour le panier de 53 verges de Stephen Gostkowskis lors du dernier jeu de la demie.

Le Tennessee a obtenu le ballon pour commencer le troisième et s’est empilé, Ryan Tannehill trouvant l’ailier serré Geoff Swaim pour un score de 5 verges.

Mike Glennon a lancé une interception sur la possession qui a suivi, et la déroute a commencé. Malcolm Butler a choisi la passe de Glennons et Henry a trouvé la zone des buts cinq jeux plus tard pour donner aux Titans au moins 30 points pour la cinquième semaine consécutive.

Le Tennessee, leader de l’AFC South, a remporté sa cinquième saison consécutive et s’est rapproché de l’obtention d’une place en séries éliminatoires.

L’entraîneur des Jaguars, Doug Marrone, a mis Glennon au banc après son quatrième roulement (plus une sécurité) en six trimestres et s’est tourné vers Gardner Minshew pour la première fois depuis la semaine 7. Minshew a raté plusieurs semaines avec une blessure au pouce droit, mais même après avoir été jugé en pleine santé, il resta sur le banc derrière Glennon.

Minshew a immédiatement mené Jacksonville à un touché, terminant son premier entraînement en près de deux mois avec un lancer de 5 verges à Keelan Cole. C’était trop peu, trop tard.

RECONNAISSANCE DE ROOKIE

Le demi offensif des Jaguars, James Robinson, est devenu la première recrue de l’histoire de la NFL à atteindre les 1 000 verges au cours des 14 premières semaines de la saison. Robinson a accompli l’exploit avec une course de 47 verges au début du quatrième quart.

Il est également devenu la quatrième recrue non repêchée de l’histoire de la NFL à atteindre 1000 verges au sol, rejoignant Indianapolis Dominic Rhodes (1104 en 2001), Denvers Phillip Lindsay (1037 en 2018) et Tampa Bays LeGarrette Blount (1007 en 2010).

BLESSURES CLÉS

Titans: Le secondeur Tuzar Skipper a été exclu en raison d’une blessure au coude en seconde période. Le centre Ben Jones a clopiné hors du terrain en première période, mais est revenu plus tard.

Jaguars: Sécurité Josh Jones a quitté le terrain avec une blessure à l’épaule et a ensuite été exclu.

SUIVANT

Titans: hôte de Detroit dimanche prochain.

Jaguars: Jouez à Baltimore dimanche prochain, face aux joueurs de ligne défensifs Calais Campbell et Yannick Ngakoue pour la première fois depuis leur échange pendant l’intersaison.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL