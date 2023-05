Henry Ruggs passera jusqu’à 10 ans en prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer pour conduite avec facultés affaiblies

En novembre 2021, le receveur des Raiders, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident mortel avec DUI à Las Vegas. Lors de l’accident, il a été signalé que les airbags de Ruggs se sont déployés alors que la voiture dépassait 120 mph. L’épave a coûté la vie à Tina Tintor et à son chien qui venaient de quitter le parc canin local. Tina et son chien ont brûlé dans le véhicule lorsque l’impact de la collision les a piégés à l’intérieur. Depuis lors, Ruggs a été libéré de la NFL alors qu’il attendait sa condamnation dans son affaire DUI.

Selon TMZ, l’accord de plaidoyer d’Henry Ruggs a été officiellement accepté par le juge chargé de l’affaire. Avec son accord de plaidoyer, Henry sera condamné à une peine de 3 à 10 ans derrière les barreaux. Henry a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort et à un chef d’accusation d’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule. Les autres accusations ont été retirées de l’affaire. Le 9 août, l’ancien receveur de la NFL apprendra exactement combien de temps il servira. Après l’annonce de la nouvelle, la famille de Tina Tintor a publié une déclaration sur la décision du juge.

« Aujourd’hui, comme chaque jour, nous nous souvenons de Tina et Max, et de la façon dont ils nous ont été enlevés cette nuit fatidique. Aucune peine ne ramènera jamais Tina et Max, mais nous espérons que tout le monde apprendra de cet incident évitable afin qu’aucune autre famille ne souffre comme nous. »

« Nous apprécions les efforts du bureau du procureur de district pour surmonter les problèmes causés par l’enquête initiale, et nous sommes impatients de mettre cela derrière nous afin que nous puissions nous concentrer sur le respect de la mémoire de Tina et Max. »