Henry Ruggs condamné à 3 à 10 ans pour un accident mortel avec facultés affaiblies

L’ancien Raiders WR Henry Ruggs III a reçu une peine de 3 à 10 ans pour avoir causé l’accident mortel DUI qui a coûté la vie à une femme et à son chien.

En 2021, Henry Ruggs III vivait le rêve de tout joueur de football d’être un receveur large pour les Raiders et de vivre somptueusement à Las Vegas après avoir remporté un championnat national en Alabama.

Tout cela est parti cependant lorsqu’il a été impliqué dans un accident DUI en 2021 qui a coûté la vie à Tina Tintor, 23 ans, et à son chien.

Depuis lors, Ruggs est assigné à résidence et attend sa condamnation après avoir accepté un accord de plaidoyer.

Maintenant, TMZ rapporte que l’ancien joueur des Raiders a appris le résultat final de ses actions et a été condamné à 3 à 10 ans de prison.

Après avoir été condamné, Ruggs s’est officiellement excusé auprès de la famille de Tintor.

« Aux parents et à la famille de Mme Tintor, je m’excuse sincèrement pour la douleur et la souffrance que mes actions du matin du 2 novembre 2021 vous ont causées, à vous, à votre famille et à ceux qui connaissaient Mme Tina et Max », a-t-il déclaré.

« J’ai laissé tomber ma famille, mes coéquipiers et ceux qui ont cru en moi avec mes actions et blessé tant de gens. » Il a également déclaré qu’il n’y avait « aucune excuse » pour ses actions.