Henry mène le rallye de l’État du Michigan contre l’Indiana dans une victoire 78-71

BLOOMINGTON, Ind.: Aaron Henry a marqué 16 de ses 27 points, un record en carrière, en seconde période et l’État du Michigan s’est rallié pour battre l’Indiana 78-71 samedi.

Bien que les Spartans (11-9, 5-9 Big Ten) puissent manquer de participer au tournoi de la NCAA après 22 apparitions consécutives, ils ont remporté leur première victoire à Indiana depuis le 3 février 2018 et ont porté un coup aux Hoosiers (12- 10, 7-8), qui cherchent à revenir au tournoi qui se tiendra dans son intégralité dans l’Indiana pour la première fois depuis 2016.

Un panier Henry et un pointeur Gabe Brown 3 ont complété une course de 13-2 au cours de laquelle les Spartans ont pris leur première avance avec environ huit minutes à jouer. Ils l’ont étendu à 12 après une course de 10-2 plafonnée par Brown 3 points. Un pointeur à 3 points par Armaan Franklin avec 37 secondes restantes a réduit l’avance à 75-71, mais Indiana a raté trois dernières tentatives de l’arc.

Brown et Joshua Langford ont marqué 14 points chacun, combinant pour 21 dans la seconde moitié lorsque les Spartiates ont marqué 52 points sur 57% de tirs et réalisé 13 des 15 lancers francs après avoir tiré 33% pour cent et n’avoir obtenu aucun voyage à la ligne dans la première moitié lorsque il traînait 30-26. Les Spartiates ont cédé 11 points sur 10 revirements au premier semestre, mais n’en ont engagé que trois de plus par la suite.

Trayce Jackson-Davis a terminé avec un record en carrière de 34 points et a récolté neuf rebonds. Race Thompson a ajouté 15 points et Franklin 13.

Indiana a pris une avance de 16-4 derrière 10 points de Jackson-Davis. Les Spartans n’ont pas atteint le double des chiffres avant qu’il ne reste 8 minutes et demie dans la demie et ont finalement égalé Indiana après une course de 8-0. Jackson-Davis a terminé la mi-temps avec un dunk sur un lob de Franklin pour une avance de quatre points.

Ensuite, l’État du Michigan accueille mardi l’Illinois n ° 5, tandis que l’Indiana est à Rutgers mercredi.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25