Henry Martin du Club America maintient les espoirs de la Coupe du monde en vie; Chivas a besoin d’un nouveau coach ?

Au cours d’un week-end chargé qui comprenait 29 buts en huit matchs, la Liga MX a présenté un un doublé révolutionnaire pour Club America, une performance solo époustouflante d’un milieu de terrain exceptionnel de Monterrey, des problèmes persistants avec les géants de la ligue Chivas, et plus encore!

Au cas où vous auriez manqué l’une des actions, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires sur l’action de ce week-end dans l’élite mexicaine.

Martin du Club America fait l’affaire pour la Coupe du monde

Henry Martin n’a fait que rendre les choses plus difficiles pour le sélectionneur mexicain Gerardo “Tata” Martino. À l’approche de la Coupe du monde, il est devenu plus évident ces derniers mois que la place d’attaquant remplaçant derrière Raul Jimenez a été laissée à Rogelio Funes Mori de Monterrey, la nouvelle recrue de Feyenoord, Santiago Gimenez et Martin.

Dimanche, Martin a aidé son cas avec deux buts dans une victoire 2-1 pour le Club America contre Juarez, marquant le deuxième match consécutif où l’attaquant avait récolté un doublé.

“Continuez à faire mon travail, continuez à bien faire les choses sur le terrain”, a déclaré le joueur de 29 ans après leur passage dans “Je pense que c’est la chose la plus importante”.

S’il continue sa forme, il pourrait être difficile de négliger l’attaquant qui prospère avec le club le plus titré du Mexique. En comptant les récents matches amicaux contre Manchester City et le Real Madrid, Martin compte désormais six buts lors de ses cinq dernières apparitions avec l’équipe de Mexico.

Quant à son équipe, les trois points étaient leurs premiers en Liga MX depuis le mois dernier, les faisant passer à la 14e place du classement avec une grande marge d’amélioration.

Henry Martin vise une place dans l’équipe mexicaine pour la Coupe du monde. Agustín Cuevas/Getty Images

Fin de ligne pour la Cadena de Chivas ?

Les choses peuvent changer assez rapidement en Liga MX, et pour le manager de Chivas Ricardo Cadena, il est passé de héros à méchant en quelques mois seulement.

En tant que manager par intérim, il a mené le club de Guadalajara vers cinq victoires consécutives en mai. Mais Cadena a depuis souffert sans une seule victoire au début de la nouvelle saison. La défaite 2-1 de vendredi dernier contre Mazatlan maintient Chivas sans victoire lors de la saison d’Apertura, les laissant à l’avant-dernière place du classement.

“Je n’ai aucune excuse. Nous avons eu un mauvais début, un très mauvais début de tournoi”, a déclaré Cadena abattu après la défaite.

Défensivement, l’équipe a semblé adéquate, mais c’est l’attaque qui a vraiment retenu Chivas. Los Rojiblancos n’ont marqué que quatre fois toute la saison – le pire de la ligue – et semblent constamment frustrés alors qu’ils tentent de briser les défenses adverses.

Quant à Cadena, en supposant qu’il n’a pas encore été licencié, il semble que ce samedi Clasico Tapatio le match contre les champions en titre de la ligue Atlas sera une situation à faire ou à mourir pour le manager. Une autre semaine sans victoire suffira probablement à mettre fin à son mandat chez Chivas.

Les choses ne vont pas bien chez Chivas, avec Ricardo Cadena sur le point d’être viré. Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

Gonzalez pousse Monterrey à une cinquième victoire en sept derniers

Il n’y a aucun moyen de trouver des défauts dans la performance d’Arturo “Ponchito” Gonzalez samedi soir. Avec un triplé et une passe décisive, le milieu de terrain mexicain de 27 ans a propulsé Monterrey vers une victoire catégorique 5-1 sur Leon.

“Je ressens le sentiment du travail d’équipe d’aujourd’hui. Certains joueurs en ont profité, en l’occurrence Ponchito”, a déclaré l’entraîneur Victor Manuel Vucetich lors de la conférence de presse d’après-match.

Gonzalez a joué un rôle essentiel dans les efforts de Vucetich cette saison, ajoutant trois buts et cinq passes décisives lors de ses sept premiers matchs du tournoi Apertura. Alors que beaucoup El Trifans l’ont appelé à avoir plus d’opportunités avec l’équipe nationale, le milieu de terrain semble bénéficier du fait de n’avoir que des devoirs de club sur lesquels se concentrer. Ces dernières années, Gonzalez est devenu indispensable pour l’équipe de la Liga MX qui occupe désormais la deuxième place du classement.

Ce n’est pas une tâche facile de briller dans une équipe qui compte certains des plus grands noms de la Liga MX, et peu importe ce qui se passe avant le Qatar, Gonzalez semble prêt à mener Monterrey à une solide finition dans l’Apertura.

Observations supplémentaires

– Ailleurs dans les résultats de la semaine 7: Trois buts tardifs en seconde période ont permis à Atlas de remporter une victoire 3-1 sur Queretaro, Santos Laguna a effleuré Cruz Azul avec une victoire dominante 4-0, Toluca est passé en tête du tableau avec un 3 -1 résultat contre le Club Tijuana, Necaxa s’est faufilé devant San Luis pour une victoire 2-1 à l’extérieur, et un doublé de Nico Ibañez a guidé Pachuca vers une victoire 2-0 contre les Tigres.

– Lors du match du Trophée Joan Gamper de dimanche au Camp Nou, les Pumas ont été humiliés par Barcelone lors d’une raclée amicale 6-0. De retour à Barcelone pour la première fois depuis sa signature avec Pumas, le défenseur brésilien Dani Alves a été honoré avant le match avec un prix commémoratif et un maillot.

– L’Ajax Amsterdam a annoncé vendredi avoir entamé un partenariat avec Pachuca. Les deux équipes “coopéreront dans le domaine du développement des connaissances et des talents”, tandis que la puissance néerlandaise aidera également à la formation des entraîneurs. Pendant ce temps, l’Ajax est également sur le point de signer le très apprécié défenseur Jorge Sanchez du Club America.

– Le match des étoiles de la MLS 2022 débutera ce mercredi soir contre les meilleurs joueurs de la ligue contre les All-Stars de la Liga MX à Allianz Field à Saint Paul, Minnesota. Lors de la première rencontre de l’année dernière entre les deux équipes à Los Angeles, la MLS a battu la Liga MX 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 en temps réglementaire. Mardi, les deux équipes participeront également à une compétition de défis d’habiletés.