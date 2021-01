CEDAR FALLS, Iowa: JaShon Henry a marqué 16 points pour mener Bradley à une victoire 75-73 contre le nord de l’Iowa lundi soir.

Terry Nolan Jr. a effectué deux lancers francs avec sept secondes à jouer pour donner à Bradley une avance de trois points.

Elijah Childs a récolté 16 points et huit rebonds pour Bradley (7-4, 1-1 Missouri Valley Conference). Rienk Mast a ajouté 13 points et Nolan a obtenu 10 points.

Bowen Born avait 17 points pour les Panthers (3-8, 2-4). Trae Berhow a ajouté 15 points et Austin Phyfe a obtenu 11 rebonds et six passes.

Les Braves ont égalisé la série de la saison contre les Panthers avec la victoire. Le nord de l’Iowa a battu Bradley 78-72 dimanche.

