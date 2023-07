Henry Kissinger effectue une visite surprise en Chine et rencontre le ministre de la Défense

La visite est remarquable non seulement en raison de l’âge et de l’histoire de Kissinger avec la Chine, mais aussi parce qu’elle intervient à un moment de tensions accrues entre les deux pays. Les communications militaires en particulier sont si tendues que Li a refusé de rencontrer le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’un forum sur la sécurité régionale à Singapour le mois dernier.

Lors d’une visite à Pékin le mois dernier, le secrétaire d’État Antony Blinken a tenté d’obtenir un accord pour reprendre les communications directes entre militaires entre les États-Unis et la Chine. Mais, a déclaré Blinken, Pékin a rejeté l’idée malgré les récents quasi-accidents dangereux.

Pourtant, à Pékin mardi, Li a déclaré à Kissinger qu’il espérait que les États-Unis « travailleraient avec la Chine pour mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants des deux pays et promouvoir le développement sain et stable des relations entre les deux pays et leurs armées ». a déclaré Xinhua.