Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État controversé des États-Unis, fête ses 100 ans

Henry Kissinger, dont le nom même est synonyme de diplomatie américaine, aura 100 ans samedi, fêté par l’élite américaine alors que d’autres craignent que l’impitoyable Cold Warrior n’ait jamais été tenu responsable.

Qu’il s’agisse d’ouvrir la porte à la Chine communiste, de tracer une fin de partie à la guerre du Vietnam ou de soutenir sans vergogne des dictateurs antisoviétiques, Kissinger a exercé une influence comme peu avant ou après lui, servant à la fois de haut diplomate et de conseiller en sécurité des présidents Richard Nixon et Gerald Ford. .

Immédiatement reconnaissable à ses lunettes épaisses et à son esprit vif et monotone qui n’a jamais perdu une touche de son allemand natal, Kissinger a d’abord été un universitaire et ses dons intellectuels sont reconnus à contrecœur même par certains de ses critiques les plus sévères.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions en 1977, la marque de realpolitik de Kissinger – la défense froidement cynique du pouvoir et des intérêts nationaux – est largement tombée en disgrâce alors que ses successeurs prêchaient le moralisme, mais Kissinger lui-même a surtout joui d’une plus grande réputation.

Avant son centenaire, Kissinger a soufflé des bougies sur un gâteau lors d’un déjeuner de célébration au Economic Club de New York, la ville où il a grandi après que sa famille juive ait fui l’Allemagne nazie.

Montrant que sa vision du monde n’a pas changé au cours du siècle, Kissinger a averti les États-Unis de rester dans les limites des « intérêts vitaux », déclarant aux invités : « Nous devons toujours être assez forts pour résister à toute pression ».

Contrairement à la plupart des décideurs américains, Kissinger a appelé à la diplomatie avec la Russie sur un cessez-le-feu en Ukraine, arguant que Moscou a déjà subi une défaite stratégique.

« Il s’en est tiré »

Playboy improbable dans le Washington des années 1970, Kissinger vit dans un appartement de Park Avenue à New York. Il a développé de riches entreprises de conseil grâce à ses relations en Chine – et a mis en garde les États-Unis contre le fait de traiter Pékin comme un nouvel adversaire de style guerre froide.

Longtemps méprisé par la gauche, Kissinger est entré dans les bonnes grâces du courant dominant du Parti démocrate.

Hillary Clinton, après avoir été secrétaire d’État, a qualifié Kissinger d' »amie » et a déclaré qu’elle « s’appuyait sur ses conseils », tandis que le titulaire, Antony Blinken, a taquiné Kissinger à propos de son élégance lorsque l’homme d’État a assisté à un déjeuner du département d’État l’année dernière.

Mais pour beaucoup, Kissinger était considéré comme un criminel de guerre non inculpé pour son rôle, entre autres, dans l’extension de la guerre du Vietnam au Cambodge et au Laos, le soutien aux coups d’État militaires au Chili et en Argentine, le feu vert à l’invasion sanglante de l’Indonésie au Timor oriental en 1975 et fermer les yeux sur les atrocités de masse commises au Pakistan pendant la guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971.

« Pour moi, il ne fait aucun doute que sa politique a causé des centaines de milliers de morts et détruit la démocratie dans de nombreux pays », a déclaré Reed Kalman Brody, un avocat vétéran des droits de l’homme dont les cas ont notamment travaillé avec des victimes du dictateur chilien Augusto Pinochet.

« Je suis déconcerté qu’il ait pu s’en tirer », a-t-il déclaré.

Kissinger n’a jamais fait face à de sérieux risques juridiques, un juge américain ayant rejeté en 2004 un procès lié à l’assassinat du chef de l’armée chilienne et les États-Unis boycottant la Cour pénale internationale.

Mais Brody a déclaré qu’il y aurait un dossier juridique solide sur le Timor oriental où Kissinger a non seulement approuvé l’invasion, mais a assuré que les armes américaines continuaient d’affluer vers l’armée indonésienne.

Brody a également souligné un enregistrement, publié malgré les objections de Kissinger, dans lequel Kissinger dit à Nixon que l’armée de l’air avait reçu l’ordre au Cambodge de frapper « tout ce qui bouge ». Le bombardement aveugle de civils est un crime de guerre.

Le regretté écrivain Christopher Hitchens a publié un livre appelant à ce que Kissinger soit jugé pour des motifs tels que le soutien tacite à l’invasion de Chypre par la Turquie en 1974.

Croyance en des objectifs plus larges

Pour Kissinger, le plus important a toujours été l’objectif le plus large. Sur Chypre, il a privilégié des relations solides avec la Turquie. Sur le Bangladesh, Kissinger voulait préserver le Pakistan comme canal secret entre les États-Unis et la Chine.

Muntassir Mamoon, un éminent professeur d’histoire à l’Université de Dhaka, a déclaré que Kissinger « soutenait activement le génocide au Bangladesh ».

« Je ne trouve aucune raison de faire l’éloge de Kissinger », a-t-il déclaré, ajoutant que le point de vue était partagé dans de nombreux autres pays, dont le Vietnam.

Kissinger a reçu de manière controversée le prix Nobel de la paix pour avoir négocié un cessez-le-feu au Vietnam aux côtés de Le Duc Tho de Hanoï, qui a refusé d’accepter le prix.

« L’ironie est qu’on se souvient de lui pour avoir fait la paix, mais toutes les façons dont il a contribué à une escalade de la guerre non seulement au Vietnam mais au Cambodge et au Laos se perdent », a déclaré Carolyn Eisenberg, historienne à l’université Hofstra qui a écrit un livre. sur Kissinger.

Eisenberg a également minimisé l’image publique de Kissinger en tant que « génie machiavélique », affirmant que les transcriptions montraient comment le Premier ministre chinois Zhou Enlai l’avait joué par la flatterie.

« Zhou Enlai sait que ce type a un énorme problème d’ego », a-t-elle déclaré.

Brody, malgré sa critique de Kissinger, a reconnu qu’il avait un « degré de gravité et de sophistication » qui à la fois éclipsait la plupart des décideurs américains et en faisait aimer beaucoup.

« Peut-être que la récompense d’être du côté des puissants est que vous n’êtes ressenti et détesté que par les faibles. »

