Henry Huber sur le football universitaire : LHU a remporté une victoire monumentale | Actualités, Sports, Emplois

Mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf jours.

Cela faisait combien de temps que Lycoming College et Lock Haven étaient tous deux sortis victorieux d’un week-end.

Cela fait 33 samedis consécutifs depuis le 10 novembre 2018, au cours desquels les deux équipes ont disputé un match, comportant soit une défaite de Lyco, une défaite de Lock Haven ou une défaite collective des deux programmes – cette dernière s’étant produite 12 fois.

Cette séquence ahurissante, illustrant les incohérences variables de chaque équipe au cours de la dernière décennie, a pris fin aujourd’hui. Chaque équipe a scellé sa victoire de samedi avec une interception tardive, alors que les Warriors ont battu Catholic, 28-25, et que les Bald Eagles ont battu Bloomsburg, 21-13.

Bien que ce seul fait soit intéressant et puisse signifier une tendance à la hausse du football dans la région, le fait que les victoires aient été monumentales pour chaque équipe le rend plus significatif.

Pour Lock Haven, son parcours toujours surprenant et son meilleur départ depuis des décennies se poursuivent. Sa victoire contre Bloomsburg marque sa quatrième de la saison, un nombre qu’elle n’a pas atteint depuis 2016.

Il n’a pas non plus détenu de record de victoires au-delà de la mi-saison depuis 2002, jusqu’à samedi.

Chris Collier s’est précipité pour un record de 256 verges en 35 tentatives tandis que la défense de Lock Haven a maintenu Bloomsburg à moins de 300 verges offensivement, la deuxième fois qu’elle le fait cette saison. Il s’agissait d’une autre performance globale impressionnante pour une équipe qui avait une chance réaliste d’écrire l’histoire du programme sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Dan Mulrooney.

Deux victoires sur leurs quatre prochains matchs permettraient aux Bald Eagles de terminer une saison avec un record de victoires pour la première fois depuis 1981. C’est plus facile à dire qu’à faire, avec ces quatre équipes de Kutztown, West Chester, Shippensburg et Edinboro les battant par un collectif 137-37 la saison dernière, mais ce n’est pas impossible.

Il occupe actuellement la quatrième place dans l’AFPC Est, à égalité avec West Chester, au-dessus de Shippensburg et en dessous de Kutztown. Son bilan est meilleur qu’Edinboro, tant au niveau de l’AFPC que dans l’ensemble. La perspective de remporter six victoires est encore à moitié lointaine, mais il sera intéressant de voir s’il est capable d’y parvenir.

Les Pygargues à tête blanche ont déjà prouvé que cette saison n’était pas un hasard et continuent de se renforcer cette saison en tant que les plus brillants de leur ère moderne. Et même si Lycoming a encore un long chemin à parcourir pour se qualifier pour les séries éliminatoires, il a maintenant fait le premier pas en avant après de nombreux premiers pas en arrière.

Lycoming a évité son pire départ depuis plus d’un demi-siècle, mettant fin à une séquence de cinq défaites consécutives qui remontait à sa première défaite. Les Warriors n’ont pas commencé 0-6 depuis 1964, un fait qui reste vrai aujourd’hui.

Après un match où il a tenté 57 passes, Lycoming a réussi à trouver un meilleur équilibre contre les Cardinals. Leurs deux porteurs de ballon de première année, Quasim Benson et Terrance Oliver, ont chacun parcouru plus de 100 verges tandis que le quart-arrière Will Fish a totalisé 216 verges et deux touchés en 32 tentatives.

Il a profité du style de jeu unidimensionnel de Catholic en attaque et a fait un travail décent en limitant les pénalités, remportant cette bataille pour la première fois cette saison. Et même s’il n’a toujours pas devancé son adversaire en termes de verges, il a réalisé en moyenne plus de verges par jeu que lui, une autre première.

Même si ce n’était pas la plus belle victoire, avec Catholic obtenant un dernier tir après avoir été mené par 11 au quatrième, Lycoming a surmonté la poussée tardive et a fait le travail. Une victoire est une victoire, et elle est arrivée juste à temps, car les Warriors peuvent encore mathématiquement se qualifier pour les séries éliminatoires.

Samedi a été une belle journée pour le football universitaire dans le centre de la Pennsylvanie.

