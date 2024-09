Henry Golding dans un drame romantique de science-fiction

Nicolas (Henry Golding) est un DJ britannique qui vit à Madrid avec un groupe d’amis fidèles et un appartement luxueux. Il est jeune, séduisant et a encore toute la vie devant lui. Mais après la mort tragique de sa petite amie artiste Daniela (Beatrice Grannò), il ne sait plus quoi faire de lui-même. Il passe ses journées à se languir d’elle, à se retrancher dans ses souvenirs, incapable d’avancer. Pour aider Nicolas à aller de l’avant, son amie Victoria (Nathalie Poza) l’inscrit à un essai clinique d’un tout nouveau médicament qui lui permettra de construire ses propres rêves. Grâce au rêve lucide, Victoria espère que Nicolas se concentrera sur la recréation de souvenirs d’avant sa rencontre avec Daniela afin de briser le lien de dépendance émotionnelle. Tant que Nicolas se focalisera sur cette relation, sa vie restera au point mort. Il ne travaille plus guère, ne prête plus attention à ses amis et ne quitte même plus son appartement. Il ne pense qu’à Daniela et à la douleur de l’avoir perdue, même si tout le monde autour de lui essaie activement de guérir de cette perte.

À première vue, « Daniela Forever » ressemble à une histoire familière d’amour et de perte, mais le réalisateur Nacho Vigalondo (« Colossal ») a quelque chose de bien plus sombre en tête. Une fois que Nicolas commence le procès, il est censé structurer ses rêves autour de messages nocturnes centrés sur lui-même et ses souvenirs avant Daniela. Mais après avoir renversé de l’eau sur le premier message et s’être évanoui en regardant une image de Daniela sur son téléphone, il décide d’utiliser les rêves pour la ramener à lui. Leur temps ensemble est doux au début, mais à mesure que Nicolas plonge de plus en plus profondément dans son fantasme, sa nature contrôlante devient plus apparente. Parce que cette Daniela est dans sa tête, Nicolas est capable de la faire faire ou dire ce qu’il veut – il peut même contrôler ce qu’elle ressent et ce dont elle se souvient. Et malgré les possibilités infinies d’un monde de rêve, Nicolas préfère vivre sa vie avec Daniela dans la version onirique de Madrid, où ils sont les seules personnes sur terre qui comptent.

Pour séparer le monde des rêves du monde réel, Vigalondo passe d’un format 4:3 avec une esthétique VHS granuleuse à un aspect numérique grand écran plus moderne. Cette différence sert également à renforcer la monotonie du monde réel après la mort de Daniela. Pourquoi Nicolas voudrait-il rester dans une réalité terne et décolorée alors que toutes les couleurs et l’aventure sont dans ses rêves ? Lorsqu’il prend les pilules, Madrid s’anime de couleurs et de musique. Nicolas utilise ses pouvoirs oniriques pour emmener Daniela à des concerts, dans une maison hantée et même au club où ils se sont rencontrés. En tant que Daniela, Grannò donne une performance magnétique, communiquant avec le public à travers ses yeux expressifs, même si sa partenaire donne tous les ordres. Bien qu’elle soit essentiellement une création de son esprit, Daniela essaie toujours d’affirmer sa propre indépendance. Drôle, charismatique et chaleureuse, on comprend pourquoi Nicolas est tombé amoureux d’elle. Et Golding livre peut-être la meilleure performance de sa carrière jusqu’à présent dans le rôle de Nicolas, se dénouant lentement alors que son chagrin et son insécurité bouillonnante commencent à prendre le dessus sur lui.

Alors que Nicolas passe nuit après nuit à rêver d’une vie avec Daniela, quelque chose d’étrange commence à se produire. Dans ses rêves, Daniela devient de plus en plus humaine, exprimant ses frustrations face à la stagnation de sa carrière d’artiste. On apprend que Daniela est venue à Madrid avec de grands rêves, mais qu’elle est morte avant de pouvoir les réaliser. Une autre personne commence également à interférer avec les rêves : l’ex-petite amie de Daniela, Teresa (Aura Garrido), dont la présence contrarie Nicolas malgré l’absurdité de sa jalousie. Dans le monde réel, Daniela est morte et ils la pleurent tous les deux. Comment pourrait-il la voir comme une menace ? Et c’est peut-être là que réside l’aspect le plus rebutant de « Daniela Forever » : c’est l’histoire d’un homme qui est un connard autoritaire, sexiste et égocentrique. Tout comme le faux gentil personnage de Joseph Gordon-Levitt dans « (500) Days of Summer » de 2009, Nicolas est le genre de gars dont vous ne voulez tout simplement pas qu’il séduise. Sous sa belle façade et son accent rêveur, Nicolas est un homme qui a rencontré la femme de ses rêves et qui a ensuite complètement arrêté de grandir. Aux prises avec un homme puéril, mesquin et sans ambition, il est difficile d’imaginer que Daniela serait restée avec lui dans la vraie vie.

« Daniela Forever » est l’histoire d’un homme qui a rencontré la fille de ses rêves et n’a pas pris le temps de penser qu’elle avait peut-être ses propres rêves. Bien que sa noirceur puisse être aliénante, il y a quelque chose à dire sur une histoire d’amour qui n’a pas peur d’admettre que l’un des amants n’est pas le charmant rêveur qu’il semble être. Et il faut reconnaître que Golding n’a aucune vanité dans son portrait de Nicolas. Son dénouement est honnête et brut dans sa laideur. Tout le monde pleure, même les DJ odieux et égocentriques du monde. Et il n’est jamais trop tard pour apprendre à être bon envers les gens que l’on aime.

Note : B

« Daniela Forever » a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2024. Le film est actuellement à la recherche d’une distribution aux États-Unis.

