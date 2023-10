Les fans de BIG Brother jubilent après qu’Henry et Jordan aient finalement partagé un baiser sur les lèvres.

Les candidats ont passé trois semaines à flirter les uns avec les autres, mais les téléspectateurs craignaient qu’ils ne se retrouvent jamais de manière romantique.

ITV

Les fans de Big Brother étaient ravis de voir Henry et Jordan enfin s’embrasser sur les lèvres[/caption]

ITV

Matty, son colocataire, a également flirté avec Jordan, ajoutant un élément de triangle amoureux à la romance.

Mais vendredi soir, Jordan et Henry – surnommés Jenry – ont finalement été montrés en train de partager un rapide baiser alors qu’ils se blottissaient dans leur lit.

Les animateurs de Big Brother, AJ Odudu et Will Best, ont ensuite confirmé que le baiser était sur les lèvres – et les fans sont ravis.

L’un d’eux a écrit : « JORDAN A EMBRASSÉ HENRY SUR LES LÈVRES – je peux mourir heureux. »

Un autre a ajouté : « Un baiser sur les lèvres, une victoire pour Jenry !!!!! »

Un troisième a déclaré : « Ahhhh, nous avons eu notre baiser !

Et quelqu’un d’autre a dit : « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Henry et Jordan se sont embrassés !

Jordan, un avocat de 26 ans de Scunthorpe appelle le critique gastronomique Henry, 25 ans, son « mari » depuis qu’il s’est rapproché de lui dans la maison BB.

Mais les fans ont été saisis après que Matty soit soudainement apparu sur la scène, Jordan semblant l’aimer aussi.

Certains téléspectateurs craignaient même que Jordan n’oppose Matty et Henry l’un contre l’autre, tandis que la nation le défendait en se réunissant avec ce dernier.

Étrangement, Hallie, la dernière expulsée de Big Brother, a été déconcertée par la suggestion d’un «triangle amoureux» dans la maison.

S’exprimant après sa sortie, elle a déclaré à AJ sur Big Brother : Late and Live : « Je ne pensais même pas que c’était un triangle amoureux. Je pensais que c’était juste Jordan et Henry. Je suis embobiné. »

ITV

ITV

Mais Hallie, expulsée de BB, ignorait complètement l’existence du triangle.[/caption]