Là, il se tenait devant un arbre aux couleurs vives, quelque peu agité et haché en levrette, la bouche légèrement tordue, prise quelque part entre le sourire narquois et le sourire.

Il était évident qu’il voulait paraître magnanime à son heure de triomphe mais les yeux le trahissaient.

Avec Boris, ce sont toujours les yeux. Enterrés profondément dans leurs orbites, ils scintillaient malicieusement comme deux comètes bombées explosant dans un ciel nocturne clair.

La veille de Noël et dans son discours vidéo très personnel à la nation, le premier ministre portait le regard vertigineux d’un enfant, à mi-course, impatient de fouiller dans son bas.

Et, franchement, qui pourrait lui en vouloir?

Dans ses mains, il tenait un «petit cadeau» rempli de «bonnes nouvelles de joie», ce qu’il promettait d’apporter «de la certitude aux affaires et aux voyageurs».

C’était un accord commercial haletant et gémissant de 2000 pages, forgé quelques heures plus tôt, alors que cette bouffée de fumée blanche a finalement envahi les toits de Bruxelles.

Ouais, c’est vrai. Après 1646 jours de querelles angoissantes depuis que le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne, l’acte était fait.

Le «deal prêt pour le four» que le Premier ministre nous avait promis était désormais devenu «le festin – et plein de poisson!

Naturellement, il s’en est pris à la légère. Je l’ai fait passer pour un jeu d’enfant. Le lourd document, a-t-il déclaré, constituerait une lecture idéale pour un « moment de sommeil après Noël ».

Quel tonique énergique ce message était. Pendant si longtemps au cours de cette pandémie, nous nous sommes habitués à un personnage désespéré livrant son déluge quotidien d’horreur.

De plus, lors de ces annonces marquantes, il y a toujours un danger de se faire passer pour un coup de foudre important.

Au lieu de cela, Boris a choisi de marquer ce moment carrefour de l’histoire de notre île en nous offrant un numéro de cabaret indispensable.

Voici le vieux Boris. Pétillant. Espiègle. Un peu maladroit.

Il a reconnu que nous avions été volés de notre traditionnel Noël «plein de craquelins et de bécassines sous le gui». Et ne nous a laissé aucun doute sur le fait que les moments difficiles nous attendent.

Mais pour l’instant. Brexit? Mes amis, c’est fini. Oh, comment on nous avait fait attendre.

L’excitation s’était montée régulièrement depuis mercredi soir, mais à l’heure du déjeuner, la veille de Noël, nous avons été avertis que les négociations risquaient de se propager au jour de Noël.

Il est étonnant de voir comment la perspective de perturber leur gargarisme bordeaux de Noël peut concentrer l’esprit de ces eurocrates.

Peu avant 15h30, le PM s’est rendu au pupitre de Downing Street et a déclaré la nouvelle aube que nous attendions.

Il a annoncé qu’il avait conclu «un grand traité» qui permettait au Royaume-Uni de «reprendre le contrôle de notre destin».

Désormais, nous pourrions établir nos propres lois, nos propres règlements. Enfin, nous serions désormais libérés de la juridiction de la redoutable Cour de justice européenne. Frappez l’Elgar!

Selon les bas standards vestimentaires de Boris, il avait presque l’air présentable. Son costume n’était que légèrement froissé.

Autour de son cou se trouvait une cravate arrangée au hasard et ornée de poissons. Un petit clin d’œil à nous reprendre le contrôle de nos eaux? Naturellement.

En revanche, les quatre drapeaux syndicaux disposés derrière lui semblaient avoir été amidonnés et repassés par un cadet de Sandhurst.

Était-ce sa meilleure heure? Je le dirais. Quand vous pensez à tous les sceptiques, à tous les opposants qui l’ont raillé en disant qu’un accord ne pouvait pas être fait.

Mais encore une fois, comme un réviseur de dernière minute confus, le Premier ministre avait sorti un miracle de Noël du sac.

Dites ce que vous aimez de cet homme chaotique, exaspérant et peu fiable, parier contre lui dans les grandes occasions reste une mauvaise stratégie.

Pourtant, il n’y avait pas de se pavaner. Pas de danse de la victoire arrogante. Au lieu de cela, il eut un ton conciliant. Il était émollient, diplomate.

Ce n’est pas une mince affaire compte tenu des gifles de poisson inconvenantes qu’il a reçues au cours du dîner de la chef de la cour de l’UE, Ursula von der Leyen, il y a seulement deux semaines.

Boris a admis que notre relation avec l’Europe avait souvent été «brisée et difficile». Pas ‘arf! Mais nous étions liés «culturellement, émotionnellement et stratégiquement».

À nos anciens frères européens, il a insisté: « Nous serons votre ami, votre allié, votre soutien. »

Est-ce ainsi qu’ils voyaient les choses à Bruxelles? Lors du briefing du réveillon de Noël, l’ambiance était, sinon entièrement sombre, certainement plus sépia.

Frau von der Leyen a prononcé un discours digne dans lequel elle ne professait aucune joie, seulement du soulagement. «Se séparer est une si douce douleur», déclara-t-elle tristement. Chic.

On ne peut pas imaginer que son prédécesseur assoiffé Jean-Claude Juncker soit si gracieux.

À ses côtés, se tenait son négociateur en chef Michel Barnier, l’ultime bureaucrate de l’UE qui se traînait désespérément comme quelqu’un dont la petite amie lui avait donné le coup de foudre le soir du Nouvel An.

Mais pour Boris, ce fut son couronnement. En concluant son discours au n ° 10 jeudi, il nous a dit qu’il avait résolu la question qui avait « tourmenté la politique britannique pendant des années ».

Il nous appartenait désormais «de prendre conscience de l’immensité de ce moment et d’en profiter». Il n’a pas pu résister à une fouille sur nous les lézards dans les médias.

« C’est la bonne nouvelle de Bruxelles – maintenant pour les pousses! » il a plaisanté. «Euh, désolé la presse.

Ho ho ho. Compte tenu des coups de pied qu’il a subis cette année de notre part, je pense que nous pouvons prendre celui-là sur le menton.

Quelqu’un a demandé comment Sir Keir Starmer devrait voter lorsque l’accord sera présenté au Parlement la semaine prochaine.

«Bien sûr, il devrait voter pour cette excellente affaire! Boris gloussa, affichant un autre sourire crochant.

Vous estimiez qu’il attendait avec impatience cette rencontre lorsque le Parlement se réunira la semaine prochaine.

Et puis il était parti, on aurait pu l’espérer, prendre un verre de quelque chose de froid et croustillant et peut-être très sec du réfrigérateur de Downing Street.

À peine le PM était-il parti, ces pics de Remainiac cherchaient déjà à faire des trous dans l’accord.

Nicola Sturgeon s’est retirée de la ligature de son oie pour demander un autre référendum sur l’indépendance.

Pendant ce temps, Nigel Farage a sucé ses gencives et a insisté sur le fait qu’il aurait pu obtenir un meilleur résultat.

Mais pour la plupart du pays, vous pensez que le sentiment général était de soulagement. Le Brexit est terminé. Alléluia!