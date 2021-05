Henry Cuellar, critique de Biden sur l’immigration, veut l’aide d’une ville frontalière

Rep. Raul Ruiz, président du Caucus hispanique du Congrès Il connaît son quartier. Maintenant, il peut être différent du district d’une autre personne, mais dans son district, c’est lui qui connaît le mieux son district.

Le représentant Raul Ruiz, D-Californie, président du Congressional Hispanic Caucus, a déclaré que la voix de Cuellar est importante sur l’immigration, tout comme celles des autres membres du Congrès qui représentent les districts frontaliers. Mais il a dit que chaque district – même le long de la frontière – est différent et que les priorités de toutes les communautés sont intégrées dans les politiques.

« Il connaît son quartier », a déclaré Ruiz. « Maintenant, c’est peut-être différent du district d’une autre personne, mais c’est dans son district qu’il connaît le mieux son district. »

Smith a noté que Cuellar s’est battu pour les organisations à but non lucratif à la frontière pour se faire rembourser le logement des migrants. Au Holding Institute, Smith a déclaré qu’ils ne recevaient qu’environ 10 migrants par semaine en janvier. Mais maintenant, au cours de la première semaine de mai, ils reçoivent environ 250 migrants par jour. Ils ont dû agrandir leur installation dans un entrepôt abandonné de l’autre côté de la rue pour héberger des migrants tout en suivant les procédures COVID-19.

Cuellar a aidé à rationaliser le processus pour les organisations à but non lucratif, comme le Holding Institute, pour demander des fonds de remboursement par le biais du programme d’urgence alimentaire et d’hébergement, a déclaré Smith. Mais l’institut a demandé des fonds il y a deux semaines et n’a pas encore reçu son remboursement.

« Je peux vous dire que nous avons tendu la main aux deux côtés, et il est le seul à nous avoir répondu », a déclaré Smith.

Cuellar n’est pas le seul membre du Congrès représentant la frontière à penser que l’administration Biden n’écoute pas.

Le représentant Vicente Gonzalez, un démocrate qui représente des parties de la vallée du Rio Grande, y compris McAllen, a exprimé les mêmes frustrations que Cuellar a eues en termes de communication avec la Maison Blanche. Gonzalez a déclaré que c’était «complètement désordonné» à la frontière, où il y a encore un grand nombre de migrants qui arrivent aux États-Unis.

«Je pense qu’ils devraient nous engager beaucoup plus, et ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes dans quatre ou cinq mois, mais j’avais eu à ce stade … plus de communication avec l’administration Trump que jusqu’à présent avec l’administration Biden.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré cette semaine que le nombre de migrants appréhendés en avril devrait rester élevé.

Mais le nombre d’enfants détenus par le CBP a chuté de façon spectaculaire au cours des dernières semaines, alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est précipité pour ouvrir des sites d’accueil d’urgence pour transférer les enfants des installations de patrouille frontalière ressemblant à des prisons. Les enfants ne sont pas censés être détenus par le CBP plus de 72 heures. Pendant des mois, l’administration Biden a eu du mal à sortir rapidement les enfants de la garde des patrouilles frontalières pour les placer sous la garde du HHS, où ils sont finalement remis aux membres de la famille ou aux parrains, un processus qui pourrait prendre des semaines, voire des mois.

L’administration Biden a déclaré jeudi que la majorité des enfants ne restaient en détention par le CBP que pendant environ 24 heures avant d’être transférés dans un établissement géré par HHS. À la fin du mois de mars, il y avait un pic quotidien de plus de 5 500 enfants détenus par le CBP, un nombre maintenant tombé à 600 à 750 enfants par jour. Cependant, il y a encore environ 20 000 enfants pris en charge quotidiennement par le HHS.

Les administrations passées ont dû faire face à un nombre croissant de migrants arrivant à la frontière et, pendant des décennies, les législateurs ont du mal à trouver une solution pour adopter une réforme globale de l’immigration.

Masquer la légende Henry Cuellar, un avocat, professeur et homme d’affaires de Laredo, au centre, s’entretient avec des habitants de San Antonio, le samedi 14 février 2004. Cuellar est confronté au représentant américain Ciro …

Henry Cuellar, avocat, professeur et homme d’affaires de Laredo, au centre, s’entretient avec des habitants de San Antonio, le samedi 14 février 2004. Cuellar affronte le représentant américain Ciro Rodriguez, ami de longue date et allié politique, lors des élections primaires du 9 mars. . (Photo AP / Eric Gay) ERIC GAY, AP

Sous l’administration Obama, le vice-président de l’époque Biden a pris les devants pour tenter de trouver une solution aux causes profondes des raisons pour lesquelles les migrants arrivaient à la frontière – un rôle similaire que le président Biden a maintenant attribué au vice-président Kamala Harris. Cuellar a déclaré qu’il avait bien travaillé avec Biden pendant ce rôle et avait trouvé des alliés dans l’administration Obama qui écouteraient ses préoccupations.

L’une de ces personnes était Jeh Johnson, ancien secrétaire à la Sécurité intérieure sous l’administration Obama.

Johnson a déclaré à USA TODAY dans un communiqué que Cuellar «devient de temps en temps statique de l’intérieur de son propre caucus» en tant que démocrate modéré. Mais il a noté que le fait d’être originaire d’un district frontalier a rendu Cuellar «attentif aux contours complets de la question de l’immigration».

Johnson a décrit comment il a visité Laredo en 2016 et a pu parcourir un parcours de parade avec Cuellar. Johnson a noté que quelques personnes savaient qui il était, mais Cuellar a été accueilli «comme un héros de guerre de retour».

«Pendant le défilé, Henry m’a dit quelque chose que je n’ai jamais oublié:« Les gens ici-bas veulent que nous soyons justes et compatissants envers les migrants, mais ils veulent aussi que la frontière soit sous contrôle »», a déclaré Johnson. «Je crois que la nation dans son ensemble n’est pas très différente.»

Représentant Henry Cuellar Avec tout le respect que je vous dois, je continue d’entendre «oui, nous avons un plan». J’en ai vu des parties. À mon avis, je pense qu’ils doivent obtenir un peu de contribution d’autres personnes à ce sujet, car ce que j’ai vu ne va pas arrêter le flux (de migrants).

Cuellar a déclaré qu’il était en désaccord avec Trump sur son approche de l’immigration, en particulier en ce qui concerne la construction d’un mur à la frontière américano-mexicaine, il avait encore des gens dans l’administration Trump à qui parler comme Mark Morgan, un héritage de l’administration Obama qui a été chef de l’exploitation et commissaire par intérim du CBP en 2019.

Mais Cuellar n’est pas complètement coupé de l’administration Biden. Il a dit qu’il avait passé plusieurs appels à la Maison Blanche et avait même parlé à Mayorkas. Mais il a dit que le message que la Maison Blanche avait toujours pour lui était: «Nous avons un plan.»

«Avec tout le respect que je vous dois, je continue d’entendre« oui, nous avons un plan ». J’en ai vu des parties. À mon avis, je pense qu’ils ont besoin d’obtenir un peu de contribution d’autres personnes à ce sujet, car ce que j’ai vu ne va pas arrêter le flux (de migrants) », a déclaré Cuellar.

Cuellar tente de trouver des solutions législatives pour remédier à la situation à la frontière.

Le mois dernier, il a coparrainé un projet de loi bipartite avec le représentant Tony Gonzales, un républicain du Texas dont le district représente San Antonio, pour lutter contre le surpeuplement des installations de patrouille frontalière le long de la frontière. Le projet de loi, qui aussi a un projet de loi d’accompagnement au Sénat avec les sponsors le sénateur républicain John Cornyn du Texas et le démocrate Kyrsten Sinema de l’Arizona, appelle à la création de quatre nouvelles installations de traitement pour les demandeurs d’asile, ainsi qu’à l’ajout de juges, d’agents d’asile, de personnel de l’immigration et des douanes et Agents du CBP le long de la frontière.

Mais le projet de loi a été critiqué par certaines organisations progressistes, comme l’American Civil Liberties Union.

«Plutôt que de construire un système juste et humain pour les personnes fuyant le danger et recherchant une protection, le projet de loi fonctionne plutôt dans le cadre raté de la dissuasion et de la détention conçu pour court-circuiter les procédures régulières», a déclaré Jonathan Blazer, directeur des stratégies frontalières à l’ACLU dans un rapport.

Alors que l’administration Biden continue de travailler sur les migrants à la frontière, le Congrès tente de faire adopter la législation sur l’immigration.

Henry Cuellar, alors secrétaire d’État du Texas, après une rencontre entre l’ancien gouverneur de Chihuahua, au Mexique, Patricio Martinez, à gauche, puis le gouverneur du Texas, Rick Perry, au centre, le 12 janvier 2001, à Austin, au Texas. Harry Cabluck, Presse associée

Le mois dernier, Cuellar a voté en faveur du Dream and Promise Act et du Farm Workforce Modernization Act, chaque projet de loi créant des voies d’accès à la citoyenneté pour les «Dreamers», les immigrants sans papiers amenés aux États-Unis dans leur enfance et les travailleurs agricoles. Les projets de loi n’ont pas encore été présentés au Sénat.

De la « tolérance zéro » à maintenant: Comment les politiques migratoires américaines ont changé au cours des années Trump et Biden

Cuellar, un modéré, aide également à amener d’autres modérés du Congrès dans le bercail pour aider à faire adopter la réforme de l’immigration. Le sénateur Joe Manchin, un démocrate modéré de Virginie-Occidentale, s’est rendu le mois dernier à Laredo pour rencontrer des migrants et a fait une excursion en bateau sur le Rio Grande.

Au cours d’une conférence de presse de près d’une heure dans la maison d’un pasteur local, Manchin a exprimé son soutien à la création d’un chemin vers la citoyenneté, en particulier pour les «rêveurs» et à la mise en place de moyens permettant aux migrants cherchant à venir aux États-Unis de demander l’asile depuis leur domicile. des pays. Les remarques de Manchin ont été saluées par les militants de l’immigration, qui y ont vu une loi-signal pourrait être adoptée cette année.

Mandchin, considéré comme le démocrate le plus conservateur du Sénat, a joué un rôle clé à Capitol Hill pour faire adopter une législation dans une chambre divisée.

Représentant Henry Cuellar Écoutez les gens. Écoutez les éleveurs. Écoutez les ONG. Ce n’est pas seulement l’activiste de l’immigration, mais vous devez écouter les communautés frontalières. C’est tout ce que j’ai dit. Je n’attaque pas. Je ne critique pas. Je dis simplement que voici les chiffres et écoutez simplement les communautés frontalières. Vous n’êtes pas obligé de m’écouter, d’écouter les autres personnes ici.

Frank Sharry, fondateur et directeur exécutif d’America’s Voice, un groupe de défense des immigrants, a déclaré que le soutien vocal de Manchin à la réforme de l’immigration était «surprenant et agréable». Il a noté que le fait d’être dans le sud du Texas, aux côtés de Cuellar, était un gros problème.

«Les démocrates ont un parti pro-immigrés et ils soutiennent une voie vers la citoyenneté», a déclaré Sharry. «Cela va d’AOC à Joe Manchin.»

De retour à Laredo, Cuellar terminait ses derniers jours dans sa ville natale pour rencontrer des fonctionnaires et des électeurs. Le membre du Congrès, qui a passé plusieurs semaines à Laredo pendant une pause à la Chambre, s’est rendu dans la vallée du Rio Grande, a fait visiter à Mandchin Laredo et a tenu des réunions avec des responsables d’Amérique centrale et du Mexique pour discuter de la frontière.

Bien que Cuellar sache que certaines personnes peuvent penser qu’il attaque le président avec ses critiques, il a déclaré que ce ne sont que les préoccupations qu’il entend de la part des électeurs.

«Écoutez les gens. Écoutez les éleveurs. Écoutez les ONG. Ce n’est pas seulement l’activiste de l’immigration, mais vous devez écouter les communautés frontalières », a déclaré Cuellar. «C’est tout ce que j’ai dit. Je n’attaque pas. Je ne critique pas. Je dis simplement que voici les chiffres et écoutez simplement les communautés frontalières. Vous n’êtes pas obligé de m’écouter, d’écouter les autres personnes ici.

