Henry Cavill sera remplacé par Liam Hemsworth dans “The Witcher” après l’actualité de “Superman”

Henry Cavill ne jouera plus dans “The Witcher” de Netflix, a annoncé samedi l’acteur britannique sur son compte Instagram.

L’acteur australien Liam Hemsworth a été sollicité pour le remplacer dans la saison quatre de la série.

Cavill a légendé son message, “Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4.”

La semaine a été mémorable pour l’homme de 39 ans, car il a révélé plus tôt qu’il reviendrait dans l’univers de DC Comics pour reprendre son rôle de Superman.

Tout en annonçant son départ, Cavill a également révélé que Hemsworth assumerait son rôle en écrivant : “À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe la torche avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés. »

Le Britannique a écrit directement à l’Australien en disant: “Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse pour lui, profitez-en pour plonger et voir ce que vous pouvez trouver.”

À son tour, Hemsworth, 32 ans, a écrit un message aux fans et à Cavill sur sa propre plateforme. Il a déclaré: “En tant que fan de Witcher, je suis ravi de l’opportunité de jouer à Geralt de Riv. Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre le Blanc Les lames de Wolf pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi de entrer dans le monde de The Witcher.”

Bien que seules les saisons 1 et 2 soient actuellement disponibles sur le service de streaming, la saison 3 sortira à l’été 2023. Il n’y a aucune confirmation quant au moment où la saison 4 avec Hemsworth commencera à tourner ou à être diffusée.

Netflix a également accueilli l’acteur dans la famille “The Witcher” dans un Tweet partagé samedi également.

Hemsworth est surtout connu pour son rôle de Gale Hawthorne dans la trilogie “The Hunger Games”.