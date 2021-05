HENRY Cavill a révélé qu’il était «très heureux en amour» avec sa petite amie Natalie Viscuso – mais a demandé aux fans «d’arrêter» la haine en ligne ».

La star de The Witcher, 38 ans, a demandé à ses fans de cesser de spéculer en rejetant «même vos hypothèses négatives les plus conservatrices» sur sa vie comme étant fausses.

Instagram @henrycavill

Henry a dit qu’il était «très heureux en amour» avec Natalie[/caption]

Henri a partagé une photo sur son Instagram à l’extérieur de chez lui, portant une casquette plate avec une veste rouge.

Il se blottit contre sa petite amie Natalie, 38 ans, qui porte également un chapeau avec des lunettes à monture dorée.

Il a légendé la photo: «Chers fans et adeptes, je voulais faire une petite annonce à la communauté. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il y a eu une certaine animosité sociale ces derniers temps.

«Cela devient de plus en plus répandu dans mon alimentation. Il y a eu beaucoup, appelons cela de la spéculation pour l’instant, sur ma vie privée et mes partenariats professionnels.

Instagram @henrycavill

Il a supplié les fans d’arrêter la haine[/caption]

«Maintenant, même si j’apprécie la passion et le soutien de ceux-là mêmes qui« spéculent », c’est arrivé à un point tel que j’avais besoin de dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose.

«Nous vivons à une époque d’illumination sociale. De plus en plus, les gens se rendent compte que leurs points de vue ont peut-être été bafoués et qu’ils ont besoin de les élargir pour englober les autres.

«Donc, à vous qui exprimez votre dédain et manifestez votre mécontentement par une étonnante variété de façons, il est temps de s’arrêter.

«Je sais que cela peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet, mais votre« passion »est déplacée et elle cause du tort aux personnes qui me tiennent le plus à cœur.

Instagram / Natalie Viscuso

La paire est devenue officielle sur Instagram mercredi[/caption]

@ henrycavill / Instagram

Ils ont également partagé cette adorable photo d’eux jouant aux échecs[/caption]

«Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont tout simplement pas vraies.

«Embrassons ensemble cet âge d’illumination sociale et avançons avec positivité. Je suis très heureux en amour et dans la vie.

«Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez satisfait de moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, essayez à tout le moins d’être fier et d’être la meilleure version de vous-même.

Henry est devenu officiel sur Instagram avec Natalie en avril après avoir été photographié lui tenant la main la semaine précédente.

Alamy

Henry Cavill a joué Superman dans Man Of Steel[/caption]

Netflix

Il est également Geralt dans la série The Witcher de Netflix[/caption]

Cavill a regardé l’image du bonheur alors qu’il faisait une rare apparition avec sa femme maintenant pas si mystérieuse.

Vêtue de noir, elle serra la main de son petit ami acteur, optant pour un jean déchiré et une veste de style militaire.

Elle a associé son look à des lunettes de soleil sombres et à un sac à bandoulière, tandis que Cavill portait un jean, une veste et un bonnet gris.

Le couple promenait le chien de Henry, Kal-El, alors qu’ils se regardaient de manière romantique et échangeaient de nombreux regards adorés.

Instagram / Natalie Viscuso

Natalie travaille chez Legendary Entertainment[/caption]





Il a ensuite posté une photo du couple jouant aux échecs où il la regardait alors qu’elle regardait attentivement le tableau.

«C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amour Natalie, me détruit aux échecs», a-t-il écrit.

Viscuso est la vice-présidente de la télévision et des studios numériques chez Legendary Entertainment, selon son profil LinkedIn.

Legendary a été impliqué dans la production de Man of Steel (2013) et Enola Holmes (2020), qui ont tous deux présenté Cavill.