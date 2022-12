Henry Cavill prêt à jouer dans, producteur exécutif de la nouvelle série “Warhammer 40,000” pour Amazon

Henry Cavill aurait atterri dans une autre nouvelle franchise – et il l’aime déjà.

Cavill, qui a enfilé la cape rouge et donné vie à Superman sur grand écran, puis a dirigé la franchise “The Witcher” de Netflix en tant que Geralt of Rivia, va maintenant jouer et produire une adaptation dirigée par Amazon pour “Warhammer 40,000”, selon un rapport.

Jeudi, The Hollywood Reporter a révélé qu’Amazon finalisait les négociations pour acquérir les droits de Games Workshop pour produire une série basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo et de table de science-fiction.

Pour ceux qui ne connaissent pas “Warhammer 40 000”, le décor se déroule sur Terre 40 000 ans dans le futur, où les humains luttent sans cesse dans une guerre avec des êtres fantastiques, des extraterrestres, des dieux et des démons.

HENRY CAVILL CONFIRME LA SORTIE DE SUPERMAN: “ÇA A ÉTÉ UN VOYAGE AMUSANT AVEC VOUS TOUS”

“Les humains constituent l’Imperium de l’Homme, qui sont militaristes. Une race d’androïdes ressemblant à des squelettes est connue sous le nom de Nécron ; il existe une race elfique connue sous le nom d’Aeldari ainsi que des Orks ; les Tyranides sont de méchants extraterrestres ; et les T’au est une race extraterrestre à la peau bleue qui peut offrir un peu d’espoir”, selon The Hollywood Reporter.

Le jeu de société implique que les joueurs achètent et peignent d’abord leurs propres pièces, souvent des personnages humanistes, des extraterrestres déviants, des personnes célestes, des chars et des types de machines, et plus encore et en compilant chacun des milliers de pièces sur une arène qui s’étend sur plusieurs pieds cubes.

Les joueurs se relaient, à travers des jets de dés, déplaçant stratégiquement leurs forces, utilisant les avantages et les compétences de chaque race respective pour éliminer lentement et finalement vaincre leur adversaire.

La franchise a également publié plusieurs titres de jeux vidéo — “Age of Sigmar : Storm Ground,” “Blood Bowl 2,” “Warhammer: Vermintide 2“, parmi tant d’autres – pour PC qui partagent l’histoire et permettent aux joueurs de vivre leur histoire immersive.

Cavill, un nerd autoproclamé qui est fier de construire des ordinateurs à la main, apprécie déjà la franchise “Warhammer” et a publiquement partagé que l’un de ses passe-temps comprend l’achat de “Warhammer” personnages et pièces, puis les peindre à la main.

“Je suis impliqué dans le monde de” Warhammer “depuis 40 000 ans. Non, eh bien, plus longtemps selon la façon dont vous le voyez”, a-t-il plaisanté lors d’une interview avec Josh Horowitz de MTV en octobre. “Mais depuis que j’avais probablement 10 ans. Tellement longtemps.”

Cavill a également envisagé de jouer un rôle dans un éventuel “Warhammer” série mais, à partir de 2021, n’a pas décidé sur laquelle il voudrait représenter.

“Il y a beaucoup de personnages de l’univers” Warhammer “que je veux être. Mais je ne peux vraiment en être qu’un, car une fois que j’en suis un, je ne peux plus être les autres”, avait-il déclaré à IGN à l’époque. “Donc, si cela devait arriver, s’il devait y avoir quoi que ce soit d’action en direct, je devrais en être très conscient.”

Fox News Digital a contacté Cavill et Amazon Studios pour en savoir plus sur la série et son rôle potentiel en tant qu’acteur et producteur exécutif, mais aucune réponse n’a été immédiatement reçue.

HENRY CAVILL SERA REMPLACÉ PAR LIAM HEMSWORTH DANS ‘THE WITCHER’ ​​APRÈS ‘SUPERMAN’ NEWS

Après le départ de Cavill de Le sorceleur et Superman franchises, ses partisans sont restés curieux – et peut-être même inquiets – combien de temps il faudrait avant de le revoir.

Alors que la décision de Cavill de quitter “The Witcher” de Netflix a été annoncée précédemment, la saison trois, qui présente Cavill, sera diffusée l’année prochaine. La saison quatre a également déjà été annoncée, ainsi qu’une préquelle, mais aucune ne le mettra en vedette.

Plus récemment, Warner Bros et DC Studios ont annoncé qu’ils allaient également de l’avant sans la star de “Justice League”.

Les coprésidents James Gunn et Peter Safran ont rencontré Cavill, qui porte la cape rouge depuis “Man of Steel” en 2013, et ont partagé leur vision d’un univers cinématographique DC avec un acteur plus jeune et différent dans le rôle.

“Peter et moi avons une ardoise DC prête à l’emploi, pour laquelle nous ne pourrions pas être plus ravis ; nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année”, Gunn tweeté mercredi.

HENRY CAVILL RÉVÈLE QU’IL A PERDU LES RÔLES DE JAMES BOND ET DE “TWILIGHT”: “ÇA M’AIDE À MIEUX”

“Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill”, a-t-il ajouté. “Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir.”

Après avoir initialement annoncé son retour au rôle cet automne, Cavill a confirmé mercredi qu’il ne le reprendrait pas.

“C’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m’a dit d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie, ” Cavill a noté sur Instagram. “Je respecte le fait que James et Peter aient un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gunn a taquiné qu’il pourrait encore y avoir un rôle pour Cavill dans le verset DC – quelque part.

La saison 3 de “Witcher” de Netflix devrait sortir à l’été 2023.