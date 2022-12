Henry Cavill ne jouera plus Superman de DC

Henry Cavill est sorti en tant que Superman de DC Studios.

“Je viens d’avoir une rencontre avec James Gunn et Peter Safran et c’est une triste nouvelle pour tout le monde”, a écrit l’acteur dans une déclaration publiée sur Instagram Mercredi soir. “Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman.”

En octobre, Cavill annoncé qu’il reviendrait jouer le héros après une apparition dans Dwayne Johnson avec Adam noiravec l’espoir qu’il apparaîtrait dans une suite tant attendue de Man of Steel de 2013.

Cependant, fin octobre, James Gunn et Peter Safran a pris la relève en tant que coprésidents et directeurs généraux de DC Studios, qui remplace DC Films, une division réorganisée de Warner Bros. Discovery. La paire aurait rencontré pour déterminer l’avenir de Man of Steel 2, et maintenant il semble que cela n’ira pas de l’avant.

“Après avoir été informé par le studio d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie”, a écrit Cavill. “La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela.”

Cavill a poursuivi: “James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes.”

Coïncidant avec la déclaration de Cavill, Gunn a abordé le développement sur Twitter.

“Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman”, Gunn a écrit mercredi. “Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill.”

Le nouveau look DC Studios a également vu le décrochage de Wonder Woman 3avec la réalisatrice Patty Jenkins déclarant mardi qu'”il n’y avait rien que je puisse faire pour faire avancer quoi que ce soit en ce moment”.

Le réalisateur a également noté que “DC est évidemment enterré dans les changements qu’ils doivent apporter, donc je comprends que ces décisions sont difficiles maintenant.”

La relève de la garde de DC suit Commentaire du PDG de Discovery, David Zaslav la société cherchait son “propre Kevin Feige”, le producteur et PDG de cerveau derrière le Univers cinématographique Marvel.

Gunn a des liens avec Marvel après avoir réalisé les films Les Gardiens de la Galaxie, mais est passé à DC pour réaliser La brigade suicide et l’émission télévisée dérivée Pacificateur quand Marvel l’a brièvement renvoyé.

Cavill est apparu en tant que Superman dans Man of Steel en 2013, Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, Justice League en 2017, Zack Snyder’s Justice League en 2021 et Black Adam en 2022.