Henry Cavill confirme qu’il ne reviendra pas en tant que Superman, les internautes ont le cœur brisé par la nouvelle

Les amateurs de bandes dessinées et les fans de DC ont le cœur brisé, furieux, déçus et agités alors qu’Henry Cavill a annoncé sa sortie de DC Extended Universe. Oui, Henry a accroché sa cape de Superman, et il ne reviendra pas jouer Clark Kent alias Superman.

Henry a partagé cette nouvelle déchirante sur son Instagram, et cela a découragé les internautes.

Henry est devenu l’acteur le plus populaire jouant le super-héros extraterrestre après Christopher Reeve. Sa sortie est une énorme perte pour les cinéphiles et il nous manquera.