Henry Cavill confirme la sortie de Superman : “Ça a été une balade amusante avec vous tous”

James Gunn et Henry Cavill ont annoncé mercredi sur les réseaux sociaux que l’acteur ne reprendrait pas son rôle de Superman dans le prochain projet sur le super-héros.

“Pierre [Safran] & J’ai une ardoise DC prête à l’emploi, dont nous ne pourrions pas être plus ravis; nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année”, a partagé Gunn, le nouveau co-chef de DC Studios, sur Twitter.

“Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill.

“Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir.”

Cavill s’est rendu sur son propre Instagram mercredi pour partager qu’il avait récemment eu une réunion avec Gunn et Safran où il a été décidé qu’il ne reprendrait pas son rôle de Superman.

“C’est une triste nouvelle pour tout le monde”, a écrit Cavill. “Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m’a dit d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus simple, mais c’est la vie.”

Cavill a noté que “James et Peter ont un univers à construire” et a souhaité au “nouvel univers la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes”.

Il a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible au fil des ans et a noté que Superman ne va nulle part et que ce que le personnage représente est toujours vrai.

“Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que représente Superman ne le sera jamais. Ce fut une balade amusante avec vous tous, de plus en plus”, a signé Cavill dans sa déclaration.

Cavill a mis la cape de Superman pour la première fois en 2013 pour le film “Man of Steel”. Il a repris son rôle dans “Batman v. Superman” en 2016 ainsi que dans “Justice League” en 2017.

En octobre, Cavill a également révélé qu’il ne jouerait plus dans “ Le sorceleur.”

L’acteur britannique a légendé son message, “Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4.”

L’acteur australien Liam Hemsworth a été sollicité pour le remplacer dans la saison 4 de la série. A l’époque, Cavill, 39 ans, venait de révéler qu’il reviendrait dans l’univers DC Comics pour reprendre son rôle de Superman.

La nouvelle du départ de Cavill du rôle survient après que la cinéaste de “Wonder Woman” Patty Jenkins a expliqué pourquoi “Wonder Woman 3” ne serait pas réalisé.

Abordant la spéculation selon laquelle elle était la raison pour laquelle un troisième film “Wonder Woman” n’est pas en production, Jenkins a déclaré: “Je ne suis jamais parti.”

Elle a poursuivi : “J’étais prête à considérer tout ce qu’on me demandait. J’avais cru comprendre que je ne pouvais rien faire pour faire avancer quoi que ce soit pour le moment. DC est évidemment enterré dans les changements qu’ils doivent apporter, donc je comprends que ces décisions sont difficile en ce moment.”

Gunn a répondu à Jenkins sur Twitter, appuyant sa déclaration.

“Je peux attester que tout Peter [Safran] et mes interactions avec vous n’étaient qu’agréables et professionnelles”, a-t-il écrit.

La semaine dernière, la nouvelle a été annoncée que Warner Bros. avait décidé de ne pas créer “Wonder Woman 3”.