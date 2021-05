La star hollywoodienne Henry Cavill a évoqué certaines spéculations récentes des fans sur sa vie personnelle, affirmant qu’il était « très heureux en amour » avec sa petite amie Natalie Viscuso. Selon le magazine People, l’acteur britannique a partagé un selfie de lui avec Viscuso sur sa page Instagram samedi avec une longue légende demandant aux gens de cesser de faire des suppositions négatives à son sujet sur les réseaux sociaux, notant que de telles suppositions causent du tort à ses proches.

Cavill a écrit: « Chers fans et adeptes, je voulais faire une petite annonce à la communauté. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer qu’il y a eu une certaine animosité sociale ces derniers temps. Cela devient de plus en plus répandu sur mon fil. Il y en a eu beaucoup, disons appelez ça de la spéculation pour le moment, sur ma vie privée et mes partenariats professionnels. «

Le ‘Ligue de justice‘star a poursuivi: « Maintenant, même si j’apprécie la passion et le soutien de ces mêmes personnes qui » spéculent « , il est arrivé à un point tel que j’avais besoin de dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose. vivant à l’ère de l’illumination sociale. De plus en plus, les gens se rendent compte que leurs points de vue ont peut-être été aveuglés et qu’ils ont besoin de les élargir pour englober les autres. «

Cavill n’est pas entré dans les détails sur les spéculations auxquelles il parlait. «Donc, à vous qui exprimez votre dédain et manifestez votre mécontentement par une étonnante variété de façons, il est temps d’arrêter», a-t-il poursuivi.

«Je sais que cela peut être amusant de spéculer, de bavarder et de plonger dans nos propres chambres d’écho personnelles sur Internet, mais votre« passion »est déplacée et elle cause du tort aux personnes qui me tiennent le plus à cœur», a ajouté Cavill.

La star a partagé: « Même vos hypothèses négatives les plus conservatrices sur ma vie personnelle et professionnelle ne sont tout simplement pas vraies. Embrassons ensemble cet âge d’illumination sociale et avançons avec positivité. »

« Je suis très heureux dans l’amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, alors essayez au moins d’être fier et d’être le meilleur. version de vous-même », a conclu Cavill dans le post, qui avait désactivé les commentaires.

Cavill a rendu public sa relation avec Viscuso, un dirigeant de la télévision, le 10 avril, quelques jours à peine après que le couple ait été aperçu lors d’une promenade romantique ensemble à Londres.

Plus tôt ce mois-ci, il a célébré son 38e anniversaire et sa petite amie a marqué l’occasion avec un doux instantané du couple sur son histoire Instagram. Dans le selfie, pris par Cavill, lui et Viscuso sont blottis l’un contre l’autre dans un immeuble de grande hauteur, avec une ligne d’horizon de la ville visible en arrière-plan.