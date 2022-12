Henry Cavill abandonné en tant que Superman par DC Studios après avoir annoncé son retour – National

Un peu plus d’un mois après que l’acteur Henry Cavill a annoncé qu’il reviendrait en tant que héros emblématique de Superman, les nouveaux responsables de DC Studios ont décidé de prendre les choses dans une autre direction.

James Gunn et Peter Safran ont reçu les clés de DC Studios fin octobre. Quelques semaines auparavant, Cavill, 39 ans, avait taquiné son retour en tant que Superman lors d’une apparition au générique de fin de Adam noirun film de DC avec Dwayne “The Rock” Johnson.

Mais il semble que son temps en tant que Supes soit terminé, selon un post Instagram de l’acteur britannique.

« Je viens d’avoir une rencontre avec James Gunn et Peter Safran et c’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman », a déclaré Cavill. “Après avoir été informé par le studio d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie.”

« La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela », a-t-il poursuivi.

L’acteur a écrit qu’il souhaitait bonne chance à l’équipe de DC. Aux fans qui attendaient son retour avec impatience, Cavill a écrit que “Superman est toujours là”.

“Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que représente Superman ne le sera jamais. Ce fut une balade amusante avec vous tous, de plus en plus », a-t-il conclu.

Cavill a joué Superman pour la première fois en 2013 Homme d’acier et a suivi le rôle en 2016 Batman contre Superman. Il est également apparu dans Ligue des Justiciers l’année suivante.

Après son apparition dans Adam noirCavill a posté une vidéo sur Instagram disant aux fans: “Je voulais que ce soit officiel, que je suis de retour en tant que Superman.”

Le nouveau coprésident de DC, Gunn, a déclaré que lui et Safran prévoyaient de créer une histoire de Superman au début de sa vie. Des initiés ont déclaré au Hollywood Reporter que le film pourrait se concentrer sur le temps de Superman en tant que journaliste pour le Daily Planet, sous son alias Clark Kent.

«Peter et moi avons une ardoise DC prête à l’emploi, pour laquelle nous ne pourrions pas être plus ravis; nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année », a écrit Gunn sur Twitter. “Parmi ceux sur l’ardoise se trouve Superman. Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill.

“Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir”, a ajouté Gunn.

Gunn, qui a réalisé Escouade suicide et Gardiens de la Galaxie, est sur le point d’écrire le nouveau film Superman, mais aucun réalisateur n’a été attaché.

Fin octobre, Cavill a annoncé qu’il quittait Netflix Le sorceleur. Son rôle de Geralt sera désormais joué par Liam Hemsworth.