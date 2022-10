Henry Cavill a été remplacé dans “The Witcher” sur Netflix

Celui-ci est un choc : après la troisième saison de Le sorceleur sur Netflix, Henry Cavill ne jouera plus le protagoniste de la série, Geralt de Riv. À partir de la quatrième saison, Liam Hemsworth remplacera Cavill.

Hemsworth a annoncé la nouvelle ce samedi sur son compte Instagram.

“En tant que fan de Witcher, je suis ravi de l’opportunité de jouer Geralt of Rivia”, a écrit Hemsworth. “Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure.”

Cavill a également réagi aux nouvelles sur son Instagram.

“Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4”, a-t-il déclaré. “À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur ce plus fascinante et nuancée des hommes.”

The Witcher a été un énorme succès pour Netflix depuis sa sortie en 2019. La troisième saison de l’émission ne sortira qu’au milieu de 2023. Cavill n’a pas fourni de raison pour son départ du rôle, mais c’était récemment révélé qu’il serait de retour en tant que Superman après une récente apparition dans le film DC Adam noir.