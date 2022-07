Henrik Stenson partage la tête de LIV Golf avec Patrick Reed lors de ses débuts à Bedminster | Nouvelles du golf

Henrik Stenson détient une part de la tête après le premier tour

Le Suédois Henrik Stenson, qui a été déchu de son rôle de capitaine européen de la Ryder Cup après avoir rejoint les LIV Golf Invitational Series, a fait ses débuts en force sur la tournée soutenue par l’Arabie saoudite jeudi à Bedminster.

Stenson a tiré un 64 de sept sous la normale au Trump National Bedminster pour partager la tête du premier tour avec Patrick Reed.

Stenson a réussi quatre birdies sur chaque neuf et un seul bogey au septième trou par-3.

“C’est un parcours de golf difficile, et je veux dire, je me sentais extrêmement concentré aujourd’hui et j’étais en plein dans mon jeu”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas relâcher votre concentration ici.

“Ouais, bon soutien de la foule, et comme je l’ai dit, ce n’est que le premier tour que nous avons joué, alors oui, je devrais être en mesure de vous donner de meilleurs commentaires au fur et à mesure que nous avançons et j’ai joué quelques tours de plus . Si je continue à tirer à sept sous, ça va être un bon.”

Reed a enregistré cinq birdies dans une période de six trous, des trous quatre à neuf, après avoir enregistré son seul bogey de la journée au troisième trou par-4.

“J’avais l’impression de mettre la balle au bon endroit, et autour d’un parcours de golf comme celui-ci, même si les greens sont relativement grands, il faut mettre la balle aux bons endroits”, a déclaré Reed.

“J’avais l’impression de me laisser sous le trou presque toute la journée, donc j’ai pu être agressif avec le putter, et avec la pureté de ces greens, une fois qu’on y est entré, j’ai eu l’impression de pouvoir obtenir sur cette course.”

Le Thaïlandais Phachara Khongwatmai occupe la troisième place à cinq sous, et Dustin Johnson et le Mexicain Carlos Ortiz sont à égalité au quatrième rang à quatre sous.

Brooks Koepka, Charles Howell III, l’Allemand Martin Kaymer et l’Anglais Ian Poulter se partagent la sixième place à moins de trois.

Phil Mickelson est à égalité au 43e rang dans le groupe de 48 joueurs à quatre. Il a été chahuté sur le premier tee par un fan se moquant du lien du circuit avec la famille royale saoudienne.

Lorsqu’on lui a demandé si cela l’ennuyait, Mickelson a répondu: “Non, j’ai passé une très bonne journée. Les gens ici ont toujours été formidables. Ils m’ont vraiment bien traité. J’ai passé une très bonne journée avec les fans.”

Dans le format par équipe de l’événement, 4 Aces GC, avec Johnson, Reed, Pat Perez et Talor Gooch, sont en première place à 11 sous. Majesticks GC, composé de Stenson, Poulter et des Anglais Lee Westwood et Sam Horsfield, occupe la deuxième place à moins de 10 ans