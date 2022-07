Henrik Stenson confirme le changement de LIV mais espère représenter l’équipe européenne aux futures Ryder Cups | Nouvelles du golf

Henrik Stenson a confirmé qu’il rejoindrait les LIV Golf International Series soutenues par l’Arabie saoudite et se dit “déçu” d’être déchu de la capitainerie de la Ryder Cup, mais espère représenter l’équipe européenne à l’avenir.

Stenson a été annoncé en mars comme le successeur européen de l’ancien capitaine Padraig Harrington, après avoir fait cinq apparitions en tant que joueur avant d’être vice-capitaine lors de la défaite record à Whistling Straits en septembre dernier.

Le joueur de 46 ans était lié au circuit de l’échappée avant même de se voir confier le rôle de capitaine pour le concours de septembre prochain en Italie, bien qu’il ait déclaré lors de sa conférence de presse à l’époque qu’il était “pleinement engagé dans le capitaine et dans la Ryder Cup Europe”. .

Mais il a maintenant confirmé son passage au LIV Golf et fera ses débuts lors du prochain événement de Bedminster du 29 au 31 juillet.

