Henrik Stenson a fait « tous les arrangements possibles » pour remplir les fonctions de capitaine de la Ryder Cup et demande des éclaircissements sur l’avenir | Nouvelles du golf

Henrik Stenson dit qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour conserver son titre de capitaine de la Ryder Cup, avant d’en être dépouillé avant de rejoindre la série LIV Golf.

Henrik Stenson insiste sur le fait qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour pouvoir continuer à occuper son poste de capitaine de la Ryder Cup européenne après avoir pris la décision de s’inscrire à la série LIV.

Le Suédois a été déchu de son rôle de leader la semaine dernière lorsque la Ryder Cup Europe a déclaré que Stenson ne serait pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en tant que capitaine après avoir rejoint la tournée d’échappée soutenue par l’Arabie saoudite.

Stenson fait sa première apparition dans un événement LIV cette semaine au cours Bedminster de l’ancien président américain Donald Trump dans le New Jersey.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir abandonné”, a déclaré Stenson à propos du poste de capitaine. “J’ai pris toutes les dispositions possibles ici pour pouvoir remplir mes fonctions de capitaine, et j’ai eu une grande aide ici de LIV pour pouvoir le faire.

“Et pourtant, la décision a été prise de me retirer. Je suis évidemment déçu de la situation. Mais c’est comme ça, et oui, nous passons à autre chose maintenant.”

Stenson a refusé de divulguer les détails du “contrat privé” qu’il a signé avec la Ryder Cup Europe lorsqu’on lui a demandé s’il savait qu’il serait démis de ses fonctions de capitaine.

Il a déclaré avoir été informé de la décision à la suite de conversations avec l’équipe dans lesquelles il expliquait qu’il rejoindrait LIV.

“Nous avons eu – nous avons eu des discussions et je les ai informés de la décision d’aller jouer dans les tournois LIV”, a-t-il déclaré. “Ils ont eu une – une courte période de temps où ils ont en quelque sorte discuté ou débattu de ce qui allait se passer, et j’ai été informé de leur décision peu de temps après.”

Le joueur de 46 ans n’a pas nié que les récompenses financières lucratives proposées avaient joué un rôle dans son passage à LIV, dont le deuxième événement a vu le vainqueur Charl Schwartzel remporter 4 millions de dollars en prix.

“Je veux dire, je dirais que je suis un professionnel du golf depuis la fin de 1998, et la taille de la bourse, les prix offerts, la partie financière ont toujours fait partie de l’endroit où nous avons établi nos horaires et où nous allons jouer. Cela en faisait partie, absolument. Ce n’était pas différent dans ce cas », a déclaré Stenson.

Stenson a souligné son désir d’une conclusion à l’incertitude sur l’avenir des joueurs LIV de la Ryder Cup.

“J’ai évidemment l’impression que c’est dommage que nous nous soyons retrouvés dans cette situation, et j’espère juste que nous pourrons trouver une solution dès que possible ici pour toutes les tournées et toutes les personnes impliquées, et nous pourrons tous coexister ensemble”, il expliqua.

“Oui, tous les joueurs adorent la Ryder Cup et la Presidents Cup. Ouais, c’est juste dommage que nous nous soyons retrouvés dans cette situation. J’espère une solution rapide.”