Henrik Lundqvist et Caroline Ouellette parmi la promotion 2023 du Temple de la renommée du hockey

Henrik Lundqvist et Caroline Ouellette sont les têtes d’affiche de la promotion 2023 du Temple de la renommée du hockey.

Lundqvist, un ancien gardien vedette des Rangers de New York, a obtenu le feu vert lors de sa première année d’admissibilité.

Ouellette, qui a remporté quatre médailles d’or olympiques avec l’équipe féminine du Canada, participera après avoir été dépassée l’an dernier.

Deux autres anciens gardiens de la LNH, Tom Barrasso et Mike Vernon, seront également intronisés dans la catégorie des joueurs, tandis que Pierre Turgeon fera également partie d’une classe de sept membres.

L’ancien entraîneur-chef de la LNH Ken Hitchcock et l’ancien agent/directeur général Pierre Lacroix, décédé en 2020, participeront en tant que bâtisseurs lors de la cérémonie d’intronisation le 13 novembre à Toronto.

Lundqvist a remporté le trophée Vézina en tant que meilleur gardien de but de la LNH en 2012 et se classe sixième dans l’histoire de la ligue pour les victoires (459), neuvième pour les matchs joués (887) et 17e pour les blanchissages (64). Les 459 victoires du Suédois sont les plus remportées par un gardien européen.

Il a soutenu les Rangers jusqu’à la finale de la Coupe Stanley en 2014 et a mené New York à la finale de la Conférence de l’Est en 2012 et 2015.

Lundqvist a également remporté l’or olympique avec la Suède en 2006.

Ouellette est l’une des trois joueuses de hockey féminin — avec les membres du Temple de la renommée et les anciennes coéquipières canadiennes Hayley Wickenheiser et Jayna Hefford — à avoir remporté quatre médailles d’or olympiques ou plus.

Le produit montréalais a aidé le Canada à monter sur le podium aux Jeux de 2002, 2006, 2010 et 2014. Ouellette a également remporté six championnats du monde avec l’équipe nationale.

Admissible depuis 2006, Barrasso a remporté le trophée Calder en tant que recrue de l’année dans la LNH et le trophée Vézina en 1984. Deux fois vainqueur de la Coupe avec les Penguins de Pittsburgh, il a remporté 369 matchs en carrière, le troisième de tous les temps parmi les gardiens de but nés aux États-Unis.

Turgeon, qui a pris sa retraite en 2007, a inscrit 515 buts et 812 passes pour 1 327 points au cours de ses 19 saisons dans la LNH.

Vernon a remporté la Coupe avec les Flames de Calgary en 1989 et les Red Wings de Detroit en 1997, remportant le trophée Conn Smythe en tant que MVP des séries éliminatoires avec ce deuxième titre.

Hitchcock se classe au quatrième rang sur la liste des victoires de tous les temps des entraîneurs de la LNH avec 849 et a remporté la Coupe avec les Stars de Dallas en 1999.

Lacroix a débuté sa carrière comme agent de joueurs avant de devenir directeur général des Nordiques de Québec.

Il a déménagé avec la franchise au Colorado et a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche en 1996 et 2001.

Les joueurs décédés pour la salle en 2023 incluent Rod Brind’Amour, Jennifer Botterill, Curtis Joseph, Alexander Mogilny, Jeremy Roenick, Keith Tkachuk et Henrik Zetterberg.