Henrik Lundqvist a déclaré lundi qu’il devait subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert après que des tests aient révélé une maladie cardiaque qui l’empêchait de continuer à jouer au but dans la LNH.

Lundqvist a écrit sur Twitter qu’il était sur le point d’avoir une valve aortique, une racine aortique et un remplacement aortique ascendant. Il n’a pas dit quand.

(Les) trois dernières semaines, mon objectif est passé du camp d’entraînement et de la saison à venir à ma santé et à ce que je peux et ne peux pas faire, a déclaré Lundqvist en annonçant l’opération. Nous avons tous nos montagnes à gravir. Rester positif ici et se mettre sur la voie du rétablissement.

Un physique après avoir signé avec les Capitals de Washington a conduit à d’autres tests et à sa décision de ne pas jouer cette saison. Le directeur général de Washington, Brian MacLellan, dit que Lundqvist a toujours eu un problème cardiaque qu’il a géré et que l’équipe s’attendait à ce que ce soit la même chose.

Notre entraîneur, Jason Serbus, a fait un travail incroyable, a déclaré MacLellan la semaine dernière. Nos médecins, les cardiologues, les spécialistes, ça devenait de plus en plus profond. Au fur et à mesure que nous sommes allés jusque-là, Henrik a acquis beaucoup plus de connaissances sur sa situation, son évolution et ses niveaux de risque.

On ne sait pas ce qui a changé pour le joueur de 38 ans après avoir disputé 15 saisons avec les Rangers de New York. Lorsqu’il a révélé le 17 décembre qu’il ne jouerait pas cette saison, les Rangers ont déclaré: Nous ne doutons pas qu’Henrik Lundqvist relèvera ce défi avec la même détermination et la même féroce grâce qui ont fait de lui l’un des meilleurs gardiens de but à avoir jamais joué le match de le hockey et une inspiration pour nous tous.

Les Rangers ont racheté Lundqvist après la saison dernière et il a signé un contrat d’un an de 1,5 million de dollars pour continuer à courir après la Coupe Stanley avec son rival Washington. Le natif de Suède a déclaré que les Capitals avaient coché chaque case, et MacLellan l’a qualifié d’ajustement parfait avant que les tests ne montrent que son niveau de risque n’était pas acceptable pour continuer à jouer.

Je pense que j’étais reconnaissant, tout le monde reconnaissant qu’il soit allé dans cette voie, que notre personnel médical, que notre entraîneur l’ait poussé dans cette voie et l’exploré davantage, a déclaré MacLellan. Je pense que le résultat est bon, car il est très conscient de sa santé. Tout le monde est un peu déçu que nous ne puissions pas voir ce que nous aurions pu faire avec lui dans l’alignement.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports