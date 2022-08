Hennepin and Putnam County Historical Society accueillera le Hennepin Heritage Fest le 17 septembre – Shaw Local

Le village de Hennepin et la Putnam County Historical Society parraineront le Hennepin Heritage Fest : « Brats, Blues and History Too ! le 17 septembre.

Les événements débuteront à 11 h avec des jeux pour enfants d’autrefois suivis d’un atelier de contes par Megan Baznik de midi à 14 h, tous deux à la PC Historical Society Meeting House.

À 13 h, Austin Gollaher présentera Lincoln Tales Tall and True interprété par Brian Fox Ellis dans la salle d’audience du palais de justice du comté de Putnam.

De 14 h à 16 h, il y aura une promenade au cimetière de Hennepin Riverside avec des visites de 20 minutes et des acteurs costumés donnant vie aux voix de l’histoire de Hennepin.

L’événement Brats and Blues aura lieu de 17 h à 21 h au parc Walter Durley Boyle avec un repas de brat disponible à l’achat de 17 h à 19 h et le groupe The Double Dave Trios/Crossroads Combo Blues se produira de 18 h à 21 h.

De l’eau, des sodas et des glaces seront disponibles à l’achat. Les clients sont invités à apporter d’autres boissons, des chaises de jardin et des couvertures.