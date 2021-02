MANCHESTER, Angleterre – Pendant 120 minutes à Old Trafford mardi soir, la principale préoccupation de Dean Henderson était de trouver un moyen de rester au chaud.

Pendant des rafales de neige par une nuit glaciale à Manchester, West Ham United n’a réussi qu’un seul tir cadré alors que Manchester United remportait son match de cinquième tour de la FA Cup 1-0 grâce au but de Scott McTominay en prolongation. Mais même lorsque l’équipe de David Moyes n’a pas pu aider le gardien de 23 ans à faire valoir ses prétentions comme étant le premier choix, il a quand même réussi à s’aider lui-même.

Sa performance à son 10e début de saison était une compétence discrète, et contre les erreurs de David De Gea lors du match nul 3-3 avec Everton samedi, cela fera ses espoirs de déloger l’Espagnol en tant que n ° 1 sans aucun mal. . Il est probable que Henderson sera de retour sur le banc pour le voyage à West Bromwich Albion dimanche, mais plus de matchs comme celui-ci – calmes, organisés et simples – et la décision d’Ole Gunnar Solskjaer deviendra de plus en plus difficile.

Henderson n’a rien fait de spectaculaire contre West Ham – il n’en avait pas besoin – mais il a quand même pu montrer à quel point il est bon gardien de but. Il était dans la bonne position pour sauver confortablement la tête de Said Benrahma et lorsque West Ham cherchait un but en prolongation, il était assez confiant pour courir jusqu’au bord de la surface de réparation et saisir le coup franc haut d’Aaron Cresswell.

Il n’y a aucun doute sur la capacité de De Gea en tant que buteur, mais il ne sort pas de sa ligne pour soulager ses défenseurs aussi souvent qu’il le devrait. Henderson l’a fait plus d’une fois, et à la fin de la première mi-temps, a remporté un centre de Cresswell de la gauche au-dessus de la tête d’Andriy Yarmolenko.

« J’espère toujours que notre gardien passe une nuit tranquille quand nous jouons, et la plupart du temps, c’est arrivé de cette façon. Aujourd’hui [Henderson] était propre dans tout « , a déclaré Solskjaer par la suite. » Passer est toujours la chose principale dans la coupe. J’ai été très satisfait de la mentalité, de l’attitude et du vécu. «

Prêté à Sheffield United la saison dernière, Henderson a effectué plus d’arrêts, réclamé plus de centres et frappé plus souvent que De Gea, mais il y a encore des aspects de son jeu sur lesquels Solskjaer et ses entraîneurs aimeraient qu’il travaille. À Bramall Lane, il était autorisé à frapper des balles jusqu’à la ligne médiane plus souvent, mais à United, il devrait aider à construire de l’arrière. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a suggéré que Henderson s’améliorait avec ses pieds, et la façon dont il a tourné Tomas Soucek sur sa propre ligne de but alors que les dernières secondes s’écoulaient était une preuve de sa confiance croissante. Il était à noter qu’à la mi-temps, Henderson était absent avec un entraîneur, ne se réchauffant pas les mains, mais passant par des exercices de dépassement.

Dean Henderson ne s’est fait aucun mal contre West Ham dans sa quête pour devenir Man United n ° 1. Ash Donelon / Manchester United via Getty Images

Souvent, le défi pour un gardien de but chez United est de garder votre concentration lorsque la majeure partie de l’action se déroule à l’autre bout. « David est habitué à cela depuis des années: pour rester concentré, garder un œil sur le ballon et soudain un moment se présente et vous devez faire un arrêt », a déclaré Solskjaer.

Henderson a encore du travail à faire pour évincer définitivement De Gea. En septembre 2019, De Gea a signé un contrat gigantesque qui pourrait le garder au club jusqu’en 2024, et Solskjaer sera réticent à ce que l’un de ses plus hauts revenus soit assis sur le banc.

Pour Henderson, jouer à des matchs réguliers est le seul moyen pour lui de poursuivre son développement, et même après avoir fait 11 apparitions jusqu’à présent cette saison, Solskjaer admet que ce n’est pas suffisant. « Il n’est pas le plus patient », a déclaré le Norvégien cette semaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que Henderson et ses représentants étaient à l’aise avec le plan de Solskjaer pour cette saison. Il espère jouer dans les matchs de coupe restants et la majorité de la campagne de la Ligue Europa tandis que De Gea continue en Premier League.

La question, cependant, sera de savoir combien de temps Henderson sera satisfait de cet arrangement. Il a l’ambition d’être le n ° 1 de l’Angleterre, sinon au Championnat d’Europe de cet été, alors certainement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Premièrement, il devra gagner la bataille avec De Gea à United. Il est passé sous le radar contre West Ham mais a veillé à ce que le débat sur qui devrait obtenir les gants à Old Trafford gronde.