Henderson sur la décision saoudienne, critiques LGBTQ+ : pas motivé par l’argent

Jordan Henderson a insisté sur le fait que son déménagement en Arabie Saoudite n’était pas motivé par l’argent et a cherché à apaiser la communauté LGBTQ+ en affirmant qu’il pouvait être une force du bien dans la région.

Le joueur de 33 ans a quitté Liverpool cet été pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al Ettifaq dans le cadre d’un accord de 13 millions de livres sterling (16,3 millions de dollars) qui a provoqué la colère étant donné la situation du pays. bilan épouvantable en matière de droits de l’homme.

Henderson était auparavant un ardent défenseur de la communauté LGBTQ+ – en soutenant la campagne « Rainbow Laces » et en défendant d’autres initiatives anti-discriminatoires – mais le groupe de supporters anglais 3LIONSPRIDE prévoit de tourner le dos au milieu de terrain s’il joue plus tard contre l’Ukraine ou l’Écosse. ce mois-ci pour protester contre sa décision.

S’adressant à l’AthleticHenderson a défendu sa décision, affirmant que le défi de développer une ligue naissante sous la tutelle de son ancien coéquipier Steven Gerrard était la raison pour laquelle il avait quitté Liverpool après 12 ans.

« Tout ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est d’aider », a déclaré Henderson. « Et quand on m’a demandé de l’aide, je suis allé au-delà de mes attentes. J’ai porté les lacets. J’ai porté le brassard. J’ai parlé aux gens de cette communauté pour essayer d’utiliser mon profil. pour les aider.

« C’est tout ce que j’ai toujours essayé de faire. Je ne vais pas rester ici à dire : ‘Pourquoi me critiquent-ils ?’ Je le comprends. Ce sont toutes ces choses auxquelles je pensais, et je m’en soucie. Quand j’entends des trucs comme : « Vous nous avez tourné le dos », cela me fait mal. Je m’en soucie. J’ai de la famille et des amis dans la communauté LGBTQ+.

Jordan Henderson a quitté Liverpool pour Al Ettifaq, équipe saoudienne de la Pro League, après 12 ans à Anfield. François Nel/Getty Images

« Je ne fais pas partie de ces gens qui rentrent chez eux, oublient tout et se disent : ‘Je vais bien, ma famille va bien, continuez.’ Je pense beaucoup à certaines choses. Mais en même temps, je savais que les gens peuvent voir les choses comme ça et qu’ils ont droit à leur opinion, ils ont le droit de ressentir cela. Tout ce que je peux dire, c’est que je m’excuse. Je suis désolé de leur avoir fait ressentir cela, mais je n’ai pas changé en tant que personne.

« Je ne suis pas un politicien. Je ne l’ai jamais été et je n’ai jamais voulu l’être. Je n’ai jamais essayé de changer les lois ou les règles en Angleterre, encore moins dans un autre pays dont je ne suis pas originaire.

« Donc, je ne dis pas que je vais là-bas pour faire ça. Mais ce que je dis, c’est que les gens savent quelles sont mes valeurs et les gens qui me connaissent savent quelles sont mes valeurs. Et mes valeurs ne changent pas parce que Je vais dans un autre pays où les lois du pays peuvent être différentes.

« Maintenant, je vois cela comme une chose positive. Je vois cela parce que, d’après leur [Saudi] côté, ils le savaient avant de le signer. Ils savaient donc quelles étaient mes convictions. Ils connaissaient les causes et les campagnes que j’avais menées dans le passé et cela n’a pas été évoqué une seule fois. Pas une seule fois ils n’ont dit : « Vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela ». Et je pense que cela ne peut être qu’une chose positive d’essayer de s’ouvrir comme autour du Qatar. [at the 2022 World Cup] ».

Henderson a également nié les informations selon lesquelles il gagnait 700 000 £ par semaine et a affirmé qu’il ne se sentait pas recherché par Liverpool alors qu’ils ciblaient plusieurs nouvelles recrues pour réorganiser leur milieu de terrain cet été, faisant finalement appel à Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch.

Invoquant son salaire déclaré, Henderson a déclaré : « J’aurais aimé que ce soit le cas ! Non, honnêtement, les chiffres ne sont tout simplement pas vrais. Mais encore une fois, il fallait que cela fonctionne également pour nous financièrement. Je ne dis pas que cela a fonctionné. Et je ne dis pas : « Oh, je n’ai pas beaucoup d’argent » parce que c’est de l’argent bon et que c’était une bonne affaire, mais ce ne sont pas les chiffres qui ont été rapportés.

« Stevie n’a jamais mentionné l’argent. Tout ce dont j’ai parlé à Stevie était le football et le projet. Et il a en fait dit qu’il ne voulait pas s’impliquer dans des questions d’argent. Il s’agissait avant tout de ce que nous pouvions faire ensemble pour réaliser quelque chose de spécial. et construire un club et construire la ligue.

« Les gens verront ce club venir avec beaucoup d’argent et il partira simplement, ‘Ouais, j’y vais.’ Alors qu’en réalité, ce n’était tout simplement pas le cas. Les gens peuvent me croire ou non, mais dans ma vie et ma carrière, l’argent n’a jamais été une motivation.

« Il y a eu quelques éléments qui ont tiré la sonnette d’alarme. J’ai de très bonnes relations avec [Liverpool boss] Jürgen [Klopp]. Il a été très honnête avec moi. Je n’entrerai pas dans les détails de la conversation car elle est privée, mais cela m’a mis dans une position où je savais que je n’allais pas jouer autant. Je savais qu’il y aurait de nouveaux joueurs à mon poste.

« Et si je ne joue pas, comme tout le monde le sait, en particulier le manager, cela peut être assez difficile pour moi et surtout quand je suis dans un club depuis si longtemps, je suis capitaine de l’équipe depuis si longtemps. Surtout quand l’Angleterre est une chose importante pour moi.

« Il y a l’Euro qui approche. Et puis il y a eu une approche d’Al Ettifaq auprès du club pour voir s’il était possible pour moi d’y aller. La réaction du club encore une fois n’a pas été de dire non.

« À ce moment-là, j’ai senti que ma valeur ou mon désir de rester, avec le manager et au sein du club, avait peut-être changé. Je savais que ce moment viendrait à un moment donné. Je ne pensais pas que ce serait le cas maintenant. … Et j’ai dû l’accepter.

« Si l’une de ces personnes me disait : « Maintenant, nous voulons que tu restes », alors nous n’aurions pas cette conversation. Et je dois alors réfléchir à la suite de ma carrière. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’ils m’ont forcé à quitter le club ou qu’ils disaient qu’ils voulaient que je parte, mais à aucun moment je ne me suis senti désiré par le club ou par qui que ce soit de rester. »