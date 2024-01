Henderson s’excuse – Laisser l’Arabie Saoudite une “décision footballistique”

Jordan Henderson a déclaré que sa décision de partir Al Ettifaq et signez pour Ajax était « une décision de football » et s’est excusé auprès des supporters LGBTQIA+ lors d’une conférence de presse vendredi s’ils se sentaient déçus par son déménagement en Arabie Saoudite.

Henderson a signé jeudi un contrat de 2 ans et demi avec l’Ajax après avoir accepté de mettre fin à son contrat avec Al Ettifaq, moins de six mois après avoir signé pour l’Ajax. Ligue professionnelle saoudienne club.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“C’était en grande partie une décision de football. Bien sûr, je dois prendre la décision pour moi, ce qui est le mieux pour moi et ma famille également. … Je pense que beaucoup de gens aimeraient probablement que nous soyons assis ici et critiquer la ligue saoudienne et tout ce qui va avec, mais ce n’était certainement pas le cas et c’est quelque chose que je ne ferai pas.

“J’ai tout le respect pour la ligue, pour tous les fans du club, pour les gens là-bas qui nous ont vraiment accueillis. Mais malheureusement, ces choses dans la vie ne fonctionnent parfois tout simplement pas dans le football et dans la vie en général. “.

Jordan Henderson a signé un contrat de 2 ans et demi avec l’Ajax. AFC Ajax

Henderson a été critiqué pour son déménagement en Arabie Saoudite, compte tenu du piètre bilan du pays en matière de droits humains, notamment des lois qui déclarent que l’homosexualité est illégale et passible de la peine de mort.

Il avait été un ardent défenseur de la communauté LGBTQIA+ avant son transfert, mais a insisté sur le fait qu’il n’était pas uniquement motivé par l’argent et qu’il savourait l’opportunité de faire de la ligue saoudienne « l’une des meilleures au monde » dans une interview avec L’Athlétisme en septembre.

Henderson, 33 ans, a présenté ses excuses aux partisans LGBTQIA+ s’ils se sentaient déçus par son passage à la Saudi Pro League en juillet.

“Si des personnes de cette communauté se sentent déçues ou blessées, je m’en excuse. Je l’ai fait il y a six mois, je le ferai à nouveau”, a déclaré Henderson.

“Cela n’a jamais été mon intention. J’ai dû prendre une décision basée sur ce que je pensais être le mieux pour moi et ma famille, mais je l’ai compris en même temps. Mais je n’ai pas changé en tant que personne. … J’ai les mêmes croyances.

Le milieu de terrain avait continué à faire partie des équipes d’Angleterre par l’entraîneur Gareth Southgate pendant son séjour en Arabie Saoudite et avait été hué par une partie des supporters du pays au stade de Wembley lors d’un match amical contre l’Australie en octobre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était senti “blessé” par les critiques qu’il a reçues lors de sa signature en Arabie Saoudite, Henderson a répondu : “Je ne vais pas rester ici et dire que je n’ai pas été blessé, mais en même temps je le comprends.

“Mais je m’en fiche si les gens pensent que je ne le fais pas, mais en réalité, je me soucie des autres, et je pense beaucoup au football et à la façon dont je traite les autres et que je respecte les autres.

“Donc, ça fait mal bien sûr, mais en même temps, je respecte totalement leurs opinions et la façon dont ils me perçoivent en tant que personne, et je devais évidemment le prendre au menton. Et c’est tout ce que j’ai continué à faire. Je Je n’ai jamais essayé de blesser qui que ce soit. Cela n’a jamais été mon intention.

Il a subi une énorme réduction de son salaire saoudien pour rejoindre l’Ajax – estimé à au moins 350 000 £ par semaine (443 000 $).

Henderson a remporté sept trophées majeurs pendant son séjour à Liverpool et a soulevé le première ligue, Ligue des champions et Coupe d’Angleterre comme capitaine.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a soutenu le transfert d’Henderson lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je suis heureux pour lui parce qu’il a l’air heureux et c’est la chose la plus importante pour moi”, a déclaré Klopp. “Je ne lis pas ces histoires, les gens critiquent cette décision, d’abord là-bas et maintenant ils reviennent.

“Je ne sais pas comment nous osons juger. Nous avons une vie et parfois vous prenez des décisions et c’est différent une fois que vous les avez prises. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent quand je lui ai parlé concernaient le football, beaucoup de choses à développer là-bas mais pas critique [of Saudi Arabia] mais ensuite il a pensé qu’il valait mieux revenir avec sa famille. L’Ajax est un club sensationnel.”

Le milieu de terrain est le troisième joueur d’origine anglaise à représenter les géants néerlandais après Ray Clarke qui est devenu le premier lors de la saison 1978-79 et l’arrivée de Chuba Akpom à Amsterdam en août 2023.

Le nouveau maillot n°6 d’Henderson s’est vendu plus au cours des premières 24 heures que tout autre dans l’histoire du club. Seule la chemise Bob Marley « Three Little Birds » s’est vendue davantage dans les premières 24 heures. Cependant, l’Ajax vend le maillot à 40 % de son prix de détail habituel.

Après un début de saison difficile qui l’a vu passer brièvement du temps dans la zone de relégation, l’Ajax s’est redressé au point de se classer désormais cinquième du classement de l’Eredivisie, à 23 points du leader du championnat, le PSV Eindhoven.