Henderson et Salah frappent alors que Liverpool bat Crystal Palace

Singapour (AFP) – Jordan Henderson et Mohamed Salah ont marqué des buts de chaque côté de la mi-temps alors que Liverpool terminait sa tournée de pré-saison en Asie du Sud-Est avec une victoire 2-0 sur son rival de Premier League Crystal Palace à Singapour vendredi.

Le capitaine des Reds, Henderson, a sorti l’impasse avec un effort net après 12 minutes, et Salah a prolongé son avantage une minute après la pause pour le plus grand plaisir de la majorité de la foule au stade national.

Les deux équipes ont apporté plusieurs changements au cours du match, alors que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, et le manager de Palace, Patrick Vieira, cherchaient à donner à leurs joueurs un bon entraînement avant le début de la nouvelle saison le mois prochain.

Klopp aurait été encouragé par la performance de son équipe, qui a rebondi après une défaite 4-0 contre son rival Manchester United à Bangkok plus tôt cette semaine.

Palace était privé de plusieurs stars dont Wilfried Zaha, Christian Benteke, Marc Guehi et Eberechi Eze, qui n’ont pas tous voyagé en Asie.

L’équipe basée à Londres a eu une première occasion de prendre les devants alors que la tête de Joachim Andersen a forcé Adrian à un arrêt en plongée.

Liverpool a sorti l’impasse peu de temps après, alors qu’une longue passe du milieu de terrain de James Milner a trouvé Harvey Elliott, qui a coupé le ballon pour que Henderson tire un effort du pied droit sur le gardien Vincente Guaita dans le coin le plus éloigné du filet.

Liverpool a dominé la possession et ils auraient pu avoir une deuxième à mi-chemin lorsque Kostas Tsimikas a fait une course sur la gauche avant de centrer sur Roberto Firmino, qui a vu sa tête déviée largement.

Elliott a tiré bien loin sous un angle serré et Alex Oxlade-Chamberlain a envoyé une opportunité directement à Guaita car les Reds n’ont pas été en mesure de transformer leur domination en première mi-temps en nouveaux buts.

Liverpool a changé toute sa formation de départ à la mi-temps et leur onze nouveau look n’a mis qu’une minute pour en saisir une seconde, alors que l’effort de Salah a dévié Andersen et a laissé Guaita du mauvais pied, se tortillant devant le gardien du palais dans le filet.

Bien que Guaita ait été malheureux avec la frappe de Salah, il a bien fait de garder son équipe dans le match.

Il a bien sauvé de Darwin Nunez après une belle course sur la ligne de touche de Salah, puis a repoussé un tir bas de Fabio Carvalho et une tête de Virgil Van Dijk alors que les Reds maintenaient la pression.

La meilleure opportunité de Palace pour réduire le déficit est revenue à Jordan Ayew, dont l’effort lié au but a été chargé par Andy Robertson pour un corner.

Alors que Liverpool retourne en Europe pour de nouveaux matchs de préparation en Allemagne et en Autriche, Palace se rendra en Australie pour rencontrer Manchester United à Melbourne et Leeds United à Perth la semaine prochaine.