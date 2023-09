Henderson et Maguire ont été appelés pour les matchs de l’Angleterre ; Sterling absent

Facebook

Harry Maguire et Jordan Henderson conservent leur place en Angleterre pour les éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain contre l’Ukraine et l’Écosse, tandis qu’Eddie Nketiah et Levi Colwill ont été appelés pour la première fois.

Il n’y avait plus de place pour Raheem Sterling – qui a été laissé de côté à la suite de consultations entre Southgate et l’ailier de Chelsea en juin en raison de problèmes de forme physique – dans une équipe de 26 joueurs nommée jeudi à St George’s Park.

Nketiah a marqué deux buts en trois matches de Premier League pour Arsenal tandis que Colwill a impressionné pour Chelsea après avoir formé un élément clé de l’équipe anglaise des moins de 21 ans à succès plus tôt cet été.

Maguire n’a pas encore joué une seule minute pour Manchester United cette saison alors que les spéculations persistent sur son avenir tandis qu’Henderson a choisi de quitter Liverpool et de rejoindre l’équipe saoudienne de la Pro League, Al Ettifaq, qui a été rendue plus controversée par son précédent soutien à la communauté LGBTQ+.