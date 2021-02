Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Dean Henderson faisait pression sur le gardien de premier choix David de Gea après s’être amélioré depuis son retour à Manchester United de Sheffield United.

Henderson a fait 10 apparitions cette saison après avoir passé deux ans en prêt à Bramall Lane, mais n’a pas été en mesure de déloger De Gea en tant que n ° 1.

De Gea était responsable du premier but d’Everton lors du match nul 3-3 à Old Trafford samedi et avant le match de cinquième tour de la FA Cup avec West Ham mardi, Solskjaer a déclaré que l’écart entre ses deux gardiens de but se rétrécissait.

« Pour moi, [Henderson] a développé son jeu « , a déclaré Solskjaer.

« Je sais qu’il n’a pas joué autant de matchs qu’il l’aurait fait la saison dernière – vous voyez chaque match quand il joue et à l’entraînement, vous voyez son amélioration, en travaillant dur sur quelques aspects dont nous avons parlé. Et je ‘ai été impressionné par son attitude et son rythme de travail.

« Chaque joueur doit mériter le droit de gagner sa place bien sûr – nous sommes une équipe avec de la concurrence et cela s’applique à tous les membres de l’équipe – et c’est la même chose pour chacun d’entre nous. »

Henderson, 23 ans, a disputé chaque match de coupe nationale cette saison et s’attend à débuter contre West Ham.

Après avoir effectué seulement deux départs en Premier League cette saison – contre 36 pour Sheffield United la saison dernière – il espère également obtenir le signe de tête lorsque la Ligue Europa redémarrera avec un match nul contre la Real Sociedad.

« Il a bien joué quand il en a l’occasion », a ajouté Solskjaer.

« Ce n’est pas le gars le plus patient – il veut jouer à tous les matchs parce qu’il sait qu’il jouera bien aussi longtemps que cela continue parce qu’il s’est amélioré depuis qu’il est venu ici. »

Le match nul avec Everton, combiné à la victoire 4-1 de Manchester City contre Liverpool dimanche, a vu United glisser cinq points derrière l’équipe de Pep Guardiola, qui a également un match en main.

Solskjaer est toujours à la recherche de son premier trophée depuis qu’il a pris les rênes à Old Trafford et que la FA Cup et l’Europa League pourraient présenter l’opportunité avec City à la tête de la course au titre.

« Un trophée est toujours ce que vous visez », a déclaré Solskjaer.

« C’est le défi ultime et un test pour une équipe, d’aller jusqu’au bout. Nous nous sommes améliorés, nous avons eu un plan en place et je pense que l’équipe va de mieux en mieux. C’est une mesure de la qualité d’une équipe. C’est. Pour arriver à une finale, vous avez parfois de la chance avec le tirage au sort, mais pour gagner une finale, toutes les bonnes équipes ont été battues, c’est donc la prochaine étape pour nous dans le développement de cette équipe. «