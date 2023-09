Henderson défend la décision saoudienne et voit des points positifs dans la décision

Jordan Henderson a finalement évoqué publiquement son passage de Liverpool à Al-Ettifaq, équipe saoudienne de la Pro League. L’international anglais a quitté le Merseyside pour le club du Moyen-Orient dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 15 millions de dollars. Cependant, cette décision n’a pas été vraiment bien accueillie par les défenseurs des droits de l’homme.

L’Arabie saoudite dispose actuellement de lois strictes contre la communauté LGBTQ+. En fait, l’homosexualité est illégale dans le pays. Les contrevenants risquent la mort s’ils sont reconnus coupables. De nombreux joueurs ont quitté le navire pour rejoindre une équipe saoudienne. Pourtant, la décision de Henderson a suscité une colère particulière en raison de ses liens avec la campagne Rainbow Laces.

L’organisation contribue à promouvoir l’égalité et la diversité au sein du sport. Les joueurs désireux d’aider le programme portent des lacets de couleur arc-en-ciel sur leurs crampons pendant les matchs. Les capitaines de club peuvent également revêtir un brassard avec un motif similaire. Henderson était auparavant un allié solide dans la campagne pendant son séjour à Liverpool.

Henderson affirme avoir eu des doutes après avoir finalisé le déménagement saoudien

S’exprimant dans une interview avec L’Athlétisme, le milieu de terrain anglais a révélé ses doutes sur cette décision après avoir reçu des réactions négatives. « Tous les jours. C’était une période difficile, c’est certain. Ne vous méprenez pas, je ne veux pas que les gens se sentent désolés pour moi. C’était tout simplement difficile de prendre cette décision », a déclaré Henderson.

Le milieu de terrain a ensuite évoqué ses liens antérieurs avec la campagne Rainbow Laces. « Tout ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est d’aider. Et lorsqu’on m’a demandé de l’aide, je suis allé au-delà de mes attentes », a poursuivi Henderson.

« J’ai porté les lacets, j’ai porté le brassard. J’ai parlé à des gens de cette communauté pour essayer d’utiliser mon profil pour les aider. C’est tout ce que j’ai toujours essayé de faire. Je ne vais pas rester ici à dire : « Pourquoi me critiquent-ils ? Je comprends bien. Ce sont toutes ces choses auxquelles je pensais et je m’en soucie. Quand j’entends des trucs comme : « Vous nous avez tourné le dos », ça me fait mal. Je m’en préoccupe. J’ai de la famille et des amis dans la communauté LGBTQ+.

Le milieu de terrain nie avoir rejoint Al-Ettifaq à cause de l’argent

En plus de discuter de la réaction négative, Henderson a également expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre un club saoudien. « Je suis à la fin de ma carrière et je veux être heureux en jouant au football. Je veux jouer », a proclamé l’international anglais. « Je ne veux pas être assis sur le banc et entrer en jeu pendant 10 minutes dans les matchs. Et je savais que cela aurait un effet sur mes chances de jouer pour l’Angleterre.

Henderson a affirmé que cette décision l’avait « excité », plus que potentiellement rejoindre d’autres clubs européens. Cependant, il a refusé d’accepter l’offre d’Al-Ettifaq en raison de l’argent. Le milieu de terrain a également nié avoir reçu 881 000 $ par semaine pour jouer au Moyen-Orient. « Non, honnêtement, les chiffres ne sont tout simplement pas vrais », a déclaré Henderson.

« Mais encore une fois, il fallait que cela fonctionne aussi pour nous financièrement. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas et je ne dis pas : « Oh, je ne gagne pas beaucoup d’argent » parce que c’est de l’argent intéressant et que c’était une bonne affaire, mais ce ne sont pas les chiffres qui ont été rapportés. Non. »

Bien qu’il ait rejoint Al-Ettifaq, Henderson a conservé sa place dans l’équipe nationale d’Angleterre. Le manager des Trois Lions, Gareth Southgate, a récemment sélectionné le vétéran pour disputer les prochains matches contre l’Ukraine et son rival écossais.

