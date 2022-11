Henan, Chine : L’incendie d’une usine tue 38 personnes, selon les médias d’État

CNN

Un incendie dans une usine du centre de la Chine a tué lundi des dizaines de personnes, selon les médias d’État chinois, le dernier d’une série d’accidents industriels mortels à avoir frappé le pays ces dernières années.

Le journal officiel Henan Daily a rapporté mardi que deux personnes précédemment portées disparues avaient été retrouvées mortes à la suite de l’incendie de l’usine d’Anyang, dans la province du Henan, portant le nombre de morts à 38.

Deux autres personnes étaient soignées pour des blessures mineures, a rapporté mardi la chaîne de télévision publique CCTV.

La police a arrêté un nombre indéterminé de suspects en lien avec l’incendie, qui a mis près de sept heures aux pompiers à éteindre, selon CCTV.

Selon les conclusions préliminaires, l’incendie a été causé par des violations des protocoles de soudage électrique, a rapporté le Henan Daily, citant les autorités.

La Chine a connu ces dernières années une série d’accidents industriels qui ont fait des dizaines de morts, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité publique.

En 2015, au moins 173 personnes sont mortes après une série d’explosions dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays.

En octobre dernier, au moins trois personnes ont été tuées et plus de 30 blessées dans une puissante explosion dans un restaurant de la ville de Shenyang, dans le nord-est du pays. L’explosion de gaz s’est produite dans un immeuble à usage mixte résidentiel et commercial.

Et en juin de cette année, au moins une personne a été tuée après qu’un incendie se soit déclaré dans un complexe pétrochimique à Shanghai.