Hemanth Muddappa, neuf fois champion de dragsters, cherche plus de titres nationaux

Le nonuple champion national Hemanth Muddappa de Mantra Racing espère ajouter plus de titres à son actif lorsqu’il commencera sa campagne de saison au championnat national indien de dragsters MMSC FMSCI sur le circuit international de Madras (MIC) samedi.

Dans un mouvement sans précédent, Mudappa courra dans quatre classes cette saison, y compris la classe ci-dessus de 851 à 1050cc, qui est maintenant une course de soutien.

Cette année, Mudappa participera également à la classe 550-850cc, et avec la réintroduction de la catégorie Open sans restriction en tant que classe de championnat, les Drag Nationals permettront désormais à Muddappa de remporter 12 titres nationaux historiques.

Il se prépare dur et a testé une Kawasaki ZX6R qui est le nouvel ajout à son arsenal en plus de sa Suzuki Hayabusa et de sa BMW S1000RR, entre lesquelles il a remporté une riche collection de neuf titres nationaux à partir de 2016 dans deux catégories différentes.

La combinaison de Mantra Racing et Muddappa a créé record après record sur tous les circuits en Inde et tous les meilleurs records nationaux dans les deux premières classes, portent son nom, faisant de lui l’athlète de sport automobile indien le plus rapide.

« Nous avons commencé juste après la dernière manche et avons fourni des efforts soutenus. Une des classes n’existe plus mais avec l’introduction d’une nouvelle classe, je participerai à quatre classes. L’objectif est d’aller chercher trois titres nationaux cette année », a déclaré le coureur de Coorg.

Connu sous le nom de “LightningR1”, pour ses courses ultra-rapides, il détient à la fois les records nationaux de la catégorie ‘851 à 1050cc’ et de la catégorie ‘1051cc et plus’ qu’il a améliorés la saison dernière sur le désormais rebaptisé Madras International Circuit.

À partir des quatre manches d’origine, les promoteurs, Madras Motor Sports Club, ont réduit le calendrier à trois manches. Le deuxième tour aura lieu les 5 et 6 novembre et le tour final devrait se tenir au même endroit les 17 et 18 décembre.

