Hemanth Muddappa lance la campagne Drag Nationals avec style

Hemanth Muddappa de Mantra Racing, de Bengaluru, a remporté un triplé, y compris la première catégorie 1050cc et plus, alors qu’il entamait sa campagne 2022 dans le championnat national indien de courses de dragsters MMSC FMSCI sur le circuit international de Madras (MIC) samedi.

Le neuf fois champion national dans une course effrénée vers la ligne d’arrivée, a enregistré les meilleurs temps et remporté deux catégories de championnat national, la catégorie Super Sport 4 temps 1051cc à 1650cc (Suzuki Hayabusa) et la catégorie Super Sport 4 temps 551-850cc. à califourchon sur une Kawasaki ZX6R, outre la course 851 à 1050cc, déclarée course support cette saison. Le coureur de Bengaluru, cependant, a raté une chance de faire table rase, en raison de problèmes techniques, et n’a pu terminer que septième dans la nouvelle classe Open Unrestricted nouvellement réintroduite.

Malgré un léger retard dans son temps de réaction, Muddappa a remporté une douce victoire en 8,614 secondes alors qu’il faisait ses débuts dans la catégorie 4 temps de 550 à 850 cm3 atteignant une vitesse de pointe de 198,45 km/h. Passant à sa majestueuse Suzuki Hayabusa, il a dominé la course de 1051cc à 1650cc et a commencé sa défense du titre avec style. Avec une vitesse de pointe de 225,14 km/h, il remporte les honneurs dans un peloton de 14 coureurs.

REGARDER AUSSI | Hymne de l’Olympiade d’échecs optimiste d’AR Rahman 2022

L’Indien le plus rapide en sport automobile a déclaré : « Je suis ravi de commencer la saison sur une note positive. Bien que je sois heureux de gagner un doublé alors que nous ramenons beaucoup de points positifs, nous continuons à apprendre et nous reviendrons plus forts dans les deux prochains tours. Notre objectif est de remporter trois titres nationaux et nous nous remettons au travail. Je remercie mon équipe dévouée Mantra Racing et tous les garçons. C’est leur victoire. »

La combinaison de Mantra Racing et Hemanth Muddappa a toujours dominé la piste et remporté des lauriers aux Drag Nationals et a établi de nombreux records nationaux. Le deuxième tour aura lieu les 5 et 6 novembre tandis que le tour final décidera des champions nationaux les 17 et 18 décembre sur la même piste de dragsters au MIC.

Résultats provisoires :

Classes du championnat national :

1. Super Sport 4 temps 551-850cc – Kawasaki ZX6R ; 1er : Temps : 8,614 secondes (Vitesse maximale : 198,45 km/h)

2. Super Sport 4 temps 1051cc à 1650cc – Suzuki Hayabusa : 1er : 8.228 ; (225,14 km/h)

3. Ouvert sans restriction 4 temps – Suzuki Hayabusa : 1er. Alimon Saidalavi 7,775 ; 7ème : Hemanth Muddappa 8.371.

Catégorie hors championnat :

4. 851-1050cc – BMW S1000RR. 1er : Temps : 8.013 ; 228,49.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici