Hema Malini s’ouvre sur le fait de vivre loin de Dharmendra et déclare que « toutes les femmes veulent avoir un mari »

Hema Malini, tout en parlant de vivre loin de Dharmendra, a déclaré que ce qui se passe, vous devez l’accepter.

Les acteurs vétérans Dharmendra et Hema Malini, mariés depuis longtemps, ont été adorés par des millions de personnes. Cependant, ils vivent maintenant dans des maisons séparées. Dans une récente interview, l’actrice s’est ouverte sur la même chose et a mentionné qu’elle était heureuse.

Selon le rapport de l’Hindustan Times, lorsqu’on lui a dit qu’elle est considérée comme une icône féministe car elle vit dans sa propre maison, l’actrice a répondu : « Symbole du féminisme ? (des rires). Personne ne veut être comme ça, ça arrive. Automatiquement, ce qui se passe, vous devez l’accepter. Sinon, personne n’aura l’impression de vouloir vivre sa vie comme ça. Non! Chaque femme veut avoir un mari, des enfants, comme une famille normale. Mais quelque part, ça a disparu.

Elle a en outre mentionné: «Je ne me sens pas mal à ce sujet, ni ne boude à ce sujet. Je suis content de moi. J’ai mes deux enfants et je les ai très bien élevés. Bien sûr, il (Dharmendra) était là, toujours. Partout. En fait, c’était lui qui s’inquiétait, ‘Shaadi hona chaiye bachchon ka jaldi’ (Les enfants devraient se marier tôt). J’ai dit ‘Hoga’ (Ça va arriver). Quand le moment sera venu, la bonne personne viendra. Avec les bénédictions de Dieu et du gourou ma, tout s’est passé.

La famille Deol a fait la une des journaux alors que le petit-fils de Dharmendra et le fils de Sunny Deol, Karan Deol, se sont mariés avec l’arrière-petite-fille du défunt cinéaste Bimal Roy, Drisha Acharya, à Mumbai le mois dernier. Parallèlement aux festivités, l’absence de la deuxième épouse de Dharmendra, Hema Malini, et de leurs enfants, Esha Deol et Ahana Deol, est devenue un sujet de discussion.

Récemment, une vidéo de la populaire émission de chat Rendezvous avec Simi Garewal, était devenue virale dans laquelle Hema et Esha sont vus faire des révélations choquantes sur l’acteur de 87 ans, parler de sa nature conservatrice et partager les nombreuses restrictions qu’il avait pour l’actrice de Dhoom et sa sœur. Le clip a été partagé sur le fil Reddit Bolly Blinds N Gossip.

Parlant avec Simi Garewal, Hema a fait allusion à l’absence de Dharmendra dans leur vie conjugale. Lorsque l’actrice de Karz a posé des questions sur son soutien en tant qu’épouse, l’actrice de Baghban a répondu : « Juste pour prendre quelques décisions concernant les enfants, c’est la seule chose. Ils ne veulent pas que vous vous trompiez. Il y a un moment où vous avez besoin de son Il est toujours là pour apporter son soutien. Chaque fois qu’il est à Bombay, il vient voir les enfants, il est avec eux et demande ce qu’ils font et leurs études.

