Hema Malini s’en prend à Kangana Ranaut lorsqu’on l’interroge sur l’entrée en politique de l’actrice d’Urgence ; dit ‘Demain, même Rakhi Sawant…’

Kangana Ranaut a été l’une des stars de Bollywood les plus controversées ces derniers temps. Elle porte ses pensées sur ses manches et partage ses opinions sans mâcher ses mots. Qu’il s’agisse de politique ou de népotisme à Bollywood, Kangana Ranaut s’est longuement exprimé sur plusieurs sujets. Elle est également tombée dans des controverses à cause de la même chose. Récemment, Kangana Ranaut a visité le temple Banke Bihari à Mathura avec sa famille et maintenant, Héma Malini a été interrogée sur l’entrée de l’actrice d’urgence en politique. Quel est le lien ? Continuer à lire.

Kangana Ranaut entre-t-il en politique ?

Une vidéo a fait son chemin sur Internet, dans laquelle une question hypothétique a été lancée à Hema Malini. On lui a demandé de réagir à la candidature de Kangana Ranaut aux élections de Mathura. A cela, Hema Malini a tenté d’esquiver la question. Elle a déclaré qu’elle n’avait aucune réaction à cela et que le Seigneur Krishna verra ce qui se passera. Elle a ensuite sarcastiquement poursuivi en disant que les gens ne veulent pas élire un local mais veulent plutôt une star de cinéma. En outre, elle a déclaré que demain même Rakhi Sawant voudrait également se faire élire. La vidéo a été partagée par l’agence de presse ANI.

Regardez la vidéo de Hema Malini sur Kangana Ranaut ci-dessous :

#REGARDEZ | Mathura, Uttar Pradesh : Interrogé sur les spéculations selon lesquelles l’acteur Kangana Ranaut pourrait se présenter aux élections de Mathura, le député du BJP Hema Malini a déclaré : “Bien, c’est bien… Vous ne voulez que des stars de cinéma à Mathura. Demain, même Rakhi Sawant le deviendra. ” pic.twitter.com/wgQsDzbn5Z ANI (@ANI) 24 septembre 2022

Nous attendons la réponse de Kangana Ranaut à la même chose.

Côté travail, Kangana Ranaut est occupée par son prochain film Tiku Weds Sheru. Elle partage l’espace d’écran avec Nawazuddin Siddiqui dans celui-ci. L’actrice a également prévu la sortie d’Urgence. Elle a pris la place d’Indira Gandhi pour celui-ci. Le premier aperçu et l’affiche du film ont laissé tout le monde époustouflé.