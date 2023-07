Hema Malini se souvient qu’un réalisateur lui a demandé de détacher le sari et de laisser tomber son pallu

L’une des interviews de Hema Malini devient virale, où elle parle de l’horrible expérience de mensonge où le cinéaste lui a demandé de détacher son sari et de laisser son sari pallu tomber pour l’une des scènes pour lesquelles il lui avait demandé d’auditionner. Cette demande du réalisateur laisse l’actrice vétéran dégoûtée, et elle décide même de ne plus travailler dans des films. Hema Malini se souvient comment le cinéaste lui a demandé de détacher son sari pallu, et elle a dit que cela ferait glisser son sari vers le bas, ce à quoi le réalisateur lui a dit que c’était ce qu’ils voulaient. L’air extrêmement bouleversée en parlant de cette expérience, Hema Malini a déclaré que la cinéaste voulait tourner une sorte de scène, et la raison pour laquelle elle n’est pas motivée à travailler dans des films aujourd’hui est qu’elle a le sentiment que la nouvelle génération de réalisateurs d’aujourd’hui ne fait pas leurs acteurs ont l’air bien à l’écran.

Hema Malini, dans la même interview, a rappelé comment Raj Kapoor lui a offert le film Satyam Shivam Sundaram, et il a insisté pour qu’elle le fasse, mais elle n’était pas enthousiaste. Hema Malini a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps en raison des excuses publiques de Dharmendra à elle et à leurs filles, Esha et Ahana Deol, car elles ont été royalement ignorées par les Deols, car lors du mariage de Karan Deol, elles n’ont pas été invitées par Sunny Deol. Dharmendra a exprimé ses excuses publiques envers sa deuxième famille et a même mentionné son gendre, seuls Esha et Bharat Takhtani ont réagi à ses excuses.

Dharmendra s’est publiquement excusée auprès d’Esha Deol et de toute la famille, à laquelle Esha a accepté les excuses de son père et a partagé les bons souvenirs avec son père pendant ses jours de mariage, tandis que Hema Malini n’a pas encore réagi aux excuses de Dharmendra, l’acteur vétéran sera vu ensuite dans le réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani de Karan Johar avec Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux.