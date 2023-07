Hema Malini révèle que Dharmendra voulait que sa fille Esha Deol se marie à un jeune âge pour CETTE raison

Hema Malini a une fois de plus parlé, et cette fois encore elle ne s’excuse pas de tout dans sa vie parce qu’elle précise souvent que c’est sa vie et que ce n’est l’affaire de personne de s’intéresser à sa vie personnelle. Dans sa récente interview avec Leheren Hema Malini, elle a expliqué que Dharmendra était un bon père pour ses filles, Esha Deol et Ahana Deol, et qu’il craignait davantage qu’elles se marient trop rapidement. Dans son interview, l’actrice chevronnée a mentionné : « J’ai mes deux enfants ; ils sont très bien élevés et il (Dharmendra) est toujours là. C’est la meilleure partie ; il est toujours là. En fait, il était inquiet : Shaadi hona chaiye bachchon ka jaldi (Le couple doit se marier rapidement).’ J’ai dit, ‘Hoga (Ça va arriver).’ Quand le moment sera venu, la bonne personne viendra. Avec les bénédictions de Dieu et de Guru Ma, tout s’est passé.

Hema Malini vit dans une maison séparée, et elle l’a ouvertement admis, et dernièrement, elle n’a été affectée par aucun jugement ou discussion sur sa vie personnelle. La vie personnelle de Hema et Dharmendra a de nouveau été mise en lumière car ils n’ont pas été invités au mariage de Karan Deol, et cela a de nouveau déclenché la controverse sur le fait que la première famille de Dharmendra n’a pas été acceptée pour sa deuxième famille, qui est Hema Malini et ses filles Esha et Ahana.

Récemment, Dharmendra s’est excusé publiquement auprès de Hema Malini et de ses filles pour leur exclusion du mariage, et il a exprimé qu’il avait un immense amour et respect pour elles.