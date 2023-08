Hema Malini réagit enfin aux retrouvailles avec Sunny Deol après le succès de Gadar 2 et déclare « nous sommes… »

Hema Malini a maintenant parlé des retrouvailles d’Esha Deol et Ahana Deol avec Sunny Deol et Bobby Deol et a également révélé la dynamique au sein de la famille.

Les fans de la famille Deol ont été régalés lorsqu’Esha Deol a organisé une projection spéciale du film à succès Gadar 2 de Sunny Deol, avec également Ameesha Patel. C’était également la première fois que les quatre enfants de Dharmendra, Esha Deol et Ahana Deol de Hema Malini, ainsi que Sunny Deol et Bobby Deol de Prakash Kaur, étaient tous vus ensemble en public.

Hema Malini a également récemment regardé Gadar 2 et a félicité son beau-fils Sunny Deol pour son énorme succès. Dans une conversation avec News18 Showsha, Hema Malini a maintenant parlé des retrouvailles d’Esha Deol et Ahana Deol avec Sunny Deol et Bobby Deol et a également révélé la dynamique au sein de la famille.

Hema Malini aurait déclaré : « Je me sens très heureux, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau parce que c’est tout à fait normal. Souvent, ils reviennent à la maison et tout, mais nous ne le publions nulle part, nous ne sommes pas du genre à prenez des photos et publiez-les immédiatement sur Instagram. Nous ne sommes pas ce genre de famille.





Elle a ajouté : « Nous sommes tous très ensemble, toujours ensemble. Quel que soit le problème, nous sommes toujours ensemble. Donc, la presse l’a compris et c’est bien, elle en est heureuse, et je suis également heureuse. »

Pendant ce temps, Gadar 2 de Sunny Deol connaît un énorme succès au box-office. Le film a débuté avec Rs 40,1 crore le 11 août. Jeudi, Gadar 2 a réalisé Rs 8,20 crore, portant sa collection nette nationale à Rs 418,90 crore.

